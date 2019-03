Ausstellung Das Who’s who aus Hamburg

Neu-Ulm / Helmut Pusch

Das Prädikat ausgezeichnet hat sich die Ausstellung, die heute Abend im Neu-Ulmer Edwin-­Scharff-Museum eröffnet wird, gleich zweifach verdient. Denn zum einen zeigt die Schau tatsächlich ausgezeichnete Künstler: Alle bekamen den Hamburger Edwin-Scharff-Preis. Zum andern hat Kuratorin Friederike Weimar aus diesem Who’s who der Hamburger Kunstszene prächtige Arbeiten ausgesucht, die teils von den Künstlern selbst in Szene gesetzt wurden und so wunderbar mit den nicht gerade einfach zu bespielenden Räumen des Edwin-Scharff-Museums korrespondieren.

Der Hamburger Scharff-Preis, das Neu-Ulmer Scharff-Museum? Beide Städte sind Eckpunkte der Vita dieses einst führenden deutschen Bildhauers. In Neu-Ulm wurde er 1887 geboren, in Hamburg fand der von den Nazis Verfemte nach dem Krieg wieder den Anschluss. „Er war der Erste unter den Hamburger Künstlern, der Stolz unserer neuen Hochschule“, formulierte der Hamburger Kultursenator 1955 in seiner Trauerrede. Scharff hatte nach dem Zweiten Weltkrieg die Klasse für Bildhauerei geleitet, starb so unerwartet, dass die Kulturverwaltung der Hansestadt gar nicht dazu kam, ihm einen öffentlichen Auftrag zu erteilen. Seine „Drei Männer im Boot“, das Gegenstück zur Plastik auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz, wurden erst posthum an der Außenalster aufgestellt. Vielleicht habe dieser peinliche Fakt auch dazu geführt, dass der bereits geplante Hamburger Kunstpreis im Namen Scharffs verliehen wird, sagt Kuratorin Friederike Weimar.

Wie auch immer: Einige der Preisträger waren Schüler Scharffs wie Ursula Querner (1921-­1961) und Manfred Sihle-­Wissel. Der 1934 Geborene ist der letzte lebende Schüler Scharffs und kommt zur Vernissage. Alle Geehrten sind weit über die Grenzen Hamburgs bekannt – wie etwa Franz Erhard Walther, der die Grenzen des Kunstbegriffs aufhob, den Betrachter zum festen Bestandteil der Kunst machte, und von dem in der Neu-Ulmer Ausstellung „Winkel, Bahn und Standstelle“ gezeigt werden: Massive Stahlteile, die man nicht nur betrachten, sondern auch betreten darf. Denn erst das mache sie zur Kunst, sagt Weimar.

Oder die Konzeptkünstlerin Hanne Darboven (1941-2009), die davon besessen war, die Zeit zu erfassen, ihr Fortschreiten in eine Form zu gießen. Assoziativ, wenn sie etwa von Chopins geliebter George Sand über den Sand zum „Sandmann“ E. T. A. Hoffmanns mäandert, aber auch als Musik: Ihr Opus 26 ist nicht nur als Partitur zu sehen, sondern auch von einem Streichquartett eingespielt via Kopfhörer hörbar. Eine durchaus sperrige Angelegenheit

Einen eigenen Raum hat Wiebke Siem mit ihrer Installation „Die Fälscherin“ gestaltet. Eine Welt für sich, in der sie mit Küchenaccessoires, Bürsten, Schrubbern, Nägeln, dem Schutzdeckel einer alten Nähmaschine, Schusterleisten und Puppenköpfen Wesen erstehen lässt, die vor einem Gelsenkirchener-Barock-Büffett und zugehöriger Esstisch-Gruppe an afrikanische Kunst erinnern: teils witzig, teils einschüchternd.

Diese Ambivalenz strahlen auch die inszenierten Fotografien von Anna und Bernhard Blume aus. Einerseits scheinen sie das Chaos eines aus den Fugen geratenen kleinbürgerlichen Alltags zu schildern, auf den zweiten Blick werden aber die weißen Balken, die per Doppelbelichtung die abgelichteten Fotografen pfählen und kreuzigen, zur Bedrohung.

Und auch die an eine Auto-Dachbox erinnernde Blechform Andreas Slominskis bekommt sofort einen anderen Subtext, wenn man weiß, dass diese Box eigentlich ein Sarg ist, in dem in Flugzeugen Tote transportiert werden. Gegenüber hängen Plakate von Holger Matthies. Dessen „Feriengrüße aus Griechenland“ zeigen an den Strand von Rhodos gespülte Schuhe. Die zynische Anspielung auf die Mittelmeerflüchtlinge hängt derzeit nicht nur im Scharff-Museum sondern auch an 700 Kulturlitfaßsäulen in Hamburg.

Die Flüchtlingsthematik verarbeitet auch Daniel Richter in seiner Farblithografie „Tarifa“, ansonsten überwältigt er mit seiner stupenden Malkunst. Überwältigend ist auch Michaela Meliáns Installation Lunapark. Die Scharff-Preisträgerin des vergangenen Jahres bekam am Montag auch den Bremer Roland-Preis überreicht: Staunend steht man vor einer strahlenden Stadtsilhouette, die Melián mit allerlei Glas- und Plastikflaschen, Gläsern und Gefäßen, CD-Jewelcases und Kassettenhüllen vor einem Diaprojektor erzeugt, dessen Lichtstrahl von einem sich drehenden Prisma gebrochen wird.

Wie gesagt: eine ausgezeichnete Ausstellung, die ganz nebenbei auch noch einen wunderbaren Blick auf Positionen aktueller Kunst wirft.