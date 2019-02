Geschichte Das Ulmer Wickelkind Einstein

Ulm / Von Jürgen Kanold

Was verbindet Albert Einstein mit Papst Benedikt XVI., Hitler, Martin Luther und Rosa Luxemburg? Sie alle verzogen innerhalb der ersten Jahre nach ihrer Geburt. „Wo nur die Wiege stand“ heißt ein origineller Essay von Ludwig Laher, der im Otto Müller Verlag erschienen ist. Der Autor untersucht „die Anziehungskraft früh verlassener Geburtsorte“: Ja, die Ulmer seufzen auf, wir kennen dieses Problem. Aber wie verhalten sich andere Städte und Gemeinden zu ihren Wickelkindern, die später Weltgeschichte schrieben – als sie freilich längst nicht mehr dort wohnten? Und was hat es eigentlich mit der viel beschworenen Aura solcher Schauplätze auf sich?

So spendet das Buch den Einstein-geplagten Ulmern durchaus Trost: Wir sind nicht allein mit einem Promi, dessen Eltern nach 15 Monaten schon mit dem Kind die Stadt verließen. Robert Musil etwa, der mit „Der Mann ohne Eigenschaften“ einen der wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts schrieb, lebte nach seiner Geburt nur elf Monate in Klagenfurt am Wörthersee. Goddelau bei Darmstadt darf immerhin damit werben, dass Georg Büchner, dem die Literaturgeschichte den „Woyzeck“ zu verdanken hat, am Altrhein noch seinen dritten Geburtstag feierte. Der Romantiker Jean Paul wiederum blieb als Wickelkind nur zwei Jahre in Wunsiedel, ehe sein Vater eine andere Pastorenstelle antrat und die Familie ins bayerische Vogtland übersiedelte.

Von Luther blieb nur ein Keller

Eisleben (Sachsen-Anhalt) hat es besser, obwohl Martin Luther, knapp einjährig, mit den Eltern nach Mansfeld weiterzog – denn der Reformator starb dort 1546 auch, wenn auch eher zufällig, weil er Streit schlichten sollte unter den Grafen des Ortes. So darf sich Eisleben im offiziellen Namen „Lutherstadt“ nennen, wie Wittenberg. Und es feiert museal Luthers Geburtshaus – das allerdings nur ein Ersatzgebäude ist, denn das Original wurde bei einem Stadtbrand 1689 vernichtet. Einzig ein tonnengewölbter Kellerraum, so hat der Autor recherchiert, sei der Nachwelt, die so gerne auratische Orte verehre und aufsuche, erhalten geblieben.

Keller? Da horcht der Ulmer auf. Ja, Laher macht sich in Kapitel zwei ausführlich lustig über die hiesige Einstein-Verehrung: „Der langjährigen Spurlosigkeit seiner Säuglingsanwesenheit hat man nun mit frisch entdeckten Fragmenten des Geburtshauses endlich Abhilfe geschaffen. Darauf lässt sich aufbauen.“ Das dreistöckige Eckgebäude Bahnhofstraße 20, in dem Einstein 1879 das Licht der Welt erblickte, war 1944 dem alliierten Bombenangriff zum Opfer gefallen. Aber als 2016 für das Großprojekt Sedelhöfe der Nachfolgebau abgerissen wurde, kamen bekanntlich Teile der alten Kellermauern zum Vorschein. Ob Baby Albert je „in die dampfige Nebelsuppe einer Waschküche“ mitgenommen worden sei, lasse sich jedoch nicht eruieren, ätzt Laher.

Der Autor, der auch Ottmar Hörls „erheblich geschrumpfte Physikgenies“ auf dem Münsterplatz wahrgenommen hat, zählt seinen Lesern hübsch die Ideen auf, wie mit den Einstein-Ziegeln verfahren werden sollte: „Die Stadt Ulm treibt den Umgang mit früh verlassenen Geburtshäusern Prominenter ohne Zweifel auf eine groteske Spitze.“ Die lokale SPD habe vorgeschlagen, die kostbaren Kellerreste am authentischen Ort dauerhaft auszustellen, etwa in Verbindung mit einer Tiefgarage – nun ja, auch die Geburtskirche in Bethlehem sei über „der auserkorenen Entbindungshöhle“ errichtet worden. Die Freien Wähler wiederum hätten die Steine ausgewählten Universitäten als Präsent zukommen lassen wollen. „Damit wären wir glücklich beim uralten Brauch der gezielten Reliquienverteilung zum Zwecke der Verherrlichung.“

Hypothek in Braunau

Nun, die Ulmer Einstein-Steine sind derzeit eingelagert. Das ist allemal seriöser als zum Beispiel in Czernowitz, dem heutigen Tscherniwzi in der Ukraine, wo sie ein Jugendstilgebäude als das Geburtshaus des Dichters Celan ausgeben, das aber das falsche Haus ist. Und dankbar darf Ulm sowieso sein, dass es keine Immobilie besitzt wie das oberösterreichische Braunau am Inn, wo das Geburtshaus des Massenmörders Hitler noch immer steht und der österreichische Staat sich schwer tut mit einer Nutzung des Gebäudes als Gedenkort und wo die enteignete Besitzerin vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klagt . . .