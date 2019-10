In den Castings der RTL-Show „Das Supertalent“ versuchen die Kandidaten die Juroren Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sarah Lombardi mit außergewöhnlichen Talenten zu überzeugen.

Neu in der Jury: Sarah Lombardi

Jeden Samstag um 20.15 Uhr läuft die Show auf RTL. Bereits seit Mitte September laufen die Castings. Insgesamt gibt es 13 Casting-Shows und kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, wird das Finale ausgestrahlt. In der Jury sitzt neben den Klassikern Dieter Bohlen und Bruce Darnell dieses Jahr die 26-jährige Sängerin Sarah Lombardi, bekannt durch die Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“.

Kandidatin aus Ulm: Dascha Klimas

Am Samstag, den 26. Oktober, ist Dascha Klimas aus Ulm im Casting der 7. Folge des Supertalents. Die Elfjährige hat bereits mit vier Jahren angefangen Klavier zu spielen und träumt davon, eines Tages Pianistin zu werden. Ihr erstes Solokonzert hat Dascha bereits an der Musikschule in Ulm gegeben.

Das musikalische Talent liegt bei Dascha in der Familie: „Mein Vater, meine Oma und mein Opa spielen Geige, und auch meine Schwester spielt Geige“, sagt die Elfjährige. Die Geige kam für sie selbst aber nicht in Frage. „Ich hab schnell rausgefunden, dass das nicht so mein Ding ist. Ich bin beim Klavier geblieben, weil mir das auch Spaß macht!“

Wegen Dieter Bohlen ist die Elfjährige nervös

Trotzdem ist sie vor ihrem Auftritt auf der Supertalent-Bühne sehr nervös, denn Dascha glaubt, dass es besonders schwer sein wird, Dieter Bohlen von ihrem Talent zu überzeugen. „Aber ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass es allen dreien gefällt.“ Dascha spielt „Claire de Lune“ von Claude Debussy.

Noch ein Kandidat aus der Region: Schlagersänger Tobee aus Kuchen

Es gibt noch einen weiteren Kandidaten aus der Region. Auch Schlagerstar und Zahnarzt Tobee aus Kuchen bei Geislingen ist am Samstag Kandidat bei der TV-Show. Der 34-jährige ist außerdem Organisator des Festivals „Schlagerkuchen“ in seinem Heimatdorf. Seit 15 Jahren ist Tobee im Show-Business und will nun herausfinden, ob er Dieter Bohlen mit Ballermann-Hits überzeugen kann.

