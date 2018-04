Kunstverein Das Spiel mit der Tradition

Ulm / Otfried Käppeler

Ob sich ein Künstler sein kulturelles Erbe aufnimmt oder sich letztlich davon distanziert, ist zunächst egal. In beiden Fällen bezieht er sich auf das Erbe. Betrachtet man etwa Barbara Billy Bürckners Bilder im Schuhhaussaal des Kunstvereins, dann erkennt man, dass hier eine Mischung aus Alltagserfahrung und kunstgeschichtlicher Überlieferung wirkt. Die aus Kaufbeuren stammende Künstlerin hat mit einem Textmarker auf Blättern quer übers Blatt laufende Striche gezogen, bis der Marker farblich immer schwächer wurde und zuletzt leer war. Das ist sehr lapidar gemacht, nimmt aber doch die allgemeine Erfahrungen auf, dass sich Stifte entleeren. Sie hat das zu einem formalästhetischen Prinzip transformiert, präsentiert den Mangel als eine unregelmäßige Farbdehnung im Stil der konkreten Kunst.

Katharina Ritter, Ausstellungsleiterin des Ulmer Kunstvereins, gibt ihrer Ausstellung den Titel „Wirksam vereinen. Kulturelles Erbe und zukünftige Wirksamkeit“. Das liest sich abstrakter, als es tatsächlich ist. Bezieht man das auf die Blätter von Barbara Billy Bürckner, dann greift sie mit den Stilmerkmalen der konkreten Kunst kulturelles Erbe auf, entwickelt es in ihrem eigenen Werk weiter und führt aktuelles wie mögliches zukünftiges Erbe vor. Kunstwerke entstehen nun mal nicht im luftleeren Raum.

„Wirksam vereinen“ ist trotz des theoretischen Anspruchs eine vielfältige und anschauliche Ausstellung. Barbara Herold aus München etwa zeigt digitale Zeichnungen, die Bewegungsprotokolle von ihrem täglichen Tun am Computer sind. Der Zufall als künstlerisches Prinzip ist nicht neu. Dass die Künstlerin allerdings die Zeichnungen nicht bewertet, also einfach das akzeptiert, was der Computer aufzeichnet, ist künstlerisch gesehen eine distanzlose Haltung gegenüber dem digitalen Wirken – und derzeit sehr aktuell!

Zumindest vom äußeren Anschein her ist das Raumobjekt der Ulmerin Janina Schmid aus der Zeit gefallen. Fünf übergroße, von der Decke herab hängende Stabantennen, die langsam ein und ausfahren, hat sie im Schuhhaussaal installiert. Diese langsamen, gleichförmigen mechanischen Bewegungen muss man erst einmal aushalten. Zudem reagieren Sensoren auf den Umgebungslärm, erklärt die Künstlerin. Wenn es zu laut wird, fahren die Antennen ganz ein, sie ziehen sich zurück.

Ein Kartenhaus muss man nur hoch genug bauen, dann fällt es auch ein. Diese Hybris macht sich der Münchner Florian Huth aus München zu eigen. Die Überreste des Kartenhauses liegen auf dem Boden, ein Video spielt die ganze Aktion ab. Sisyphos’ Tun als Kunst-Spiel. In dem Kontext kann man auch Porträts des Ulmers Michael Günzer begreifen. Man sieht immer die gleiche Person, die Porträts jedoch variieren.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Ulm initiiert der Kunstverein die Reihe „Herzuas. Temporäre Migration“. Bei der Eröffnung gab Rob Frye aus Chicago, als Musiker ein Weltenbummler und im weitesten Sinn ein temporärer Migrant, ein Konzert mit Fahrradreifen, Saxophon und Querflöte.