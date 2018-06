Hochschule Das smarte Labor

Rudi Kübler

Zweifelsohne, dieses Labor macht einiges her. Doch auf den schicken Riesenbildschirm – er hat neun Segmente und misst insgesamt 3,20 auf 2,40 Meter – sollte man die beiden Räume an der Hochschule Ulm nicht reduzieren. Obwohl: Fußball könnte man dort derzeit auch ganz gut schauen ... Prof. Gerd Heilscher hat das Labor in den vergangenen fünf Jahren eingerichtet; zuerst verbannte er aber die Exponate, mit denen der ehemalige Rektor Achim Bubenzer früheren Generationen von Studierenden die Solartechnik erklärt hat, in den Keller. „Damit könnte man heute ein Museum bestücken“, sagt Heilscher und lacht.

500 000 Euro hat die Hochschule investiert, um das Smart Grid-Labor – ein Raum mit moderner Energietechnik vom intelligenten Stromzähler und Solaranlagen bis zum Energiespeicher, ein zweiter mit einer Netzleitwarte – aufzubauen. Und damit drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Zum einen geht es natürlich um die Ausbildung von Studierenden in den Bachelor- und Masterstudiengängen, sie ist damit auf dem neuesten Stand. Zum zweiten forscht das Team um Heilscher an Lösungen, wie das Stromnetz der Zukunft mit all seinen Komponenten beschaffen sein sollte. Und drittens können Netzbetreiber ins Hochschul-Labor verfrachtet werden, „wir können ihnen sagen: So schaut die Technik in den Häusern und Stromnetzen von morgen aus! Was man hier sieht, ist ein reales System, genau das wollten wir.“

Smart Grid – was ist das überhaupt? Beginnen wir mit einem kleinen Rückblick: Früher, in den 60- oder 70er Jahren, war alles viel einfacher – weil zentral und leicht überschaubar. Da gab es ein paar große Stromerzeuger, einen lokalen Stromversorger für Ulm und 50 000 Haushalte. Der Erzeuger erzeugte, der Versorger versorgte, und der Verbraucher verbrauchte. Das heißt: Der Strom floss in eine Richtung – vom Erzeugen zum Verbraucher.

Das Stromnetz heute ist wesentlich unübersichtlicher, denn der Strom fließt nicht mehr nur in eine Richtung. Der Verbraucher ist gleichzeitig auch Erzeuger, neudeutsch: prosumer, eine Zwitterwesen aus producer (Hersteller) und consumer (Verbraucher). Er stellt also über Photovoltaikanlagen auf dem Haus eigenen Strom her, verbraucht einen Teil und speist den Rest ins Netz ein. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren weiter verstärken. „Statt weniger großer Kraftwerke wird es Millionen kleiner Kraftwerke geben“, blickt Heilscher in die Zukunft. Eine Zukunft, die nicht weniger als einen Paradigmenwechsel bedeutet: weg vom zentralen Energieerzeuger und -versorger, hin zu dezentralen Energiesystemen, die Solarenergie, Windkraft oder Biomasse nutzen und ins Netz einspeisen.

Diese Entwicklung ist politisch gewollt, die Energiewende wirft aber auch zwei knifflige Fragen auf. Die erste: Wie muss das Energienetz der Zukunft beschaffen sein, damit Tag und Nacht die Versorgungssicherheit gewährleistet ist? Voraussetzung dafür ist, dass „wir in jeder Sekunde wissen müssen, an welcher Stelle wie viel Energie in das Netz eingespeist und wie viel herausgenommen wird“, erklärt Heil­scher, der seit 2006 an der Hochschule Ulm lehrt.

Die zweite, ebenso knifflige Frage resultiert aus dem Wissen, was im Netz passiert. Es geht also nicht nur darum, dass der Strom jederzeit aus der Steckdose kommt. Sondern von immenser Bedeutung ist auch die Sicherheit in der Kommunikation zwischen dem Prosumer und den Mitarbeitern einer Netzleitwarte, die das gesamte Stromnetz im Blick haben und damit die Versorgung jederzeit sicherstellen.

Heilscher illustriert die Anforderungen an einem einfachen Beispiel: Wenn zwischen 17 und 19 Uhr mehrere Tausend Ulmer ihre Elektrofahrzeuge aufladen wollen, dann muss das koordiniert geschehen, um eines zu verhindern: dass das Stromnetz kollabiert. Wer das Kabel in die Steckdose steckt, nimmt gleichzeitig über ein so genanntes Smart Meter Gateway die sichere Kommunikation mit der Netzleitwarte auf, erklärt Heilscher. Zu klären ist, wann die Batterie wieder aufgeladen sein soll. In zwei Stunden bereits, weil der Autofahrer abends noch mal weg muss. Oder erst am nächsten Morgen – dann kann irgendwann in der Nacht zu einem billigeren Strompreis aufgeladen werden.

Um dieses Zusammenspiel erforschen zu können, holt der stellvertretende Leiter des Instituts für Energie- und Antriebstechnik an der Hochschule Ulm die Realität ins Labor. „Wir wollen die grundsätzlichen Prozesse verstehen, Lösungen entwickeln und zeigen, dass es funktioniert“. Das Labor bildet die Netzsituation realistisch ab: Vom elektrischen Energiespeicher bis zur Anlage, die elektrische Energie in Wärme umwandelt – alles, was sich in ein intelligentes Stromnetz integrieren lässt, beinhaltet das Labor. Selbst eine E-Ladesäule hat Doktorand Falko Ebe entwickelt. Dazu Stromzähler und Steuerboxen, mit denen die verschiedenen Anwendungen „gefahren“ werden können. „Wir testen alle diese Funktionen und das Zusammenspiel“, sagt Heilscher. Das heißt: Das Labor werde es ermöglichen, die heutige und zukünftige Netzsituation in Ulm darzustellen, jedes Haus und das Netz drumherum. „Denn am Ende wird jedes Haus eine Anlage auf dem Dach haben.“

Sicherheit vor Schnelligkeit

Das einzige, was noch fehlt: eben dieser Smart Meter Gateway, der die sichere Kommunikation ermöglichen soll. Seit Jahren wartet Heilscher schon darauf, dass die kleine Box, eine Art Fritz-Box, endlich zertifiziert wird. Ende dieses Jahres soll es soweit sein, sagt er, der immer etwas ungeduldig ist, weil ihm das alles nicht schnell genug geht. Aber in diesem Fall geht Sicherheit vor Schnelligkeit. Heilscher sieht sein Team dennoch „relativ weit vorne dran, was die Forschung an Energienetzen und Prosumern angeht“.