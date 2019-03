Kommentar Carolin Stüwe zur Auflösung von Stop TTIP Das Rad nicht neu erfinden

Ulm / Carolin Stüwe

In der aktivsten Zeit gehörten mehr als 400 Mitglieder – 43 Organisationen und rund 150 Einzelpersonen – zum regionalen Bündnis Stop TTIP Alb-Donau-Iller. Das ist beachtlich. In Ulm gab es Demonstrationen bei Kerzenschein, Kundgebungen und Infostände. Außerdem klärten Mitglieder in Schulen, in Betriebsräten und in Kirchengemeinden über das komplexe Thema des damals geplanten Transatlantischen Handels- und Investitionsabkommens (TTIP) oder des Teilhandelsabkommens zwischen der EU und Kanada (CETA) auf. Da CETA bislang nur mit Einschränkung beschlossen wurde, ist es gut, dass die erfahrenen Stop TTIP-Mitglieder dennoch weiter aufpassen und sich im Ernstfall reaktivieren wollen.

Im ersten Moment stutzt man, dass sie sich nun so ganz anderen Themen zuwenden wollen wie Stop Insektensterben, Stop Klimawandel und Friedensmärschen. Indes: Gerade die Ökologie braucht erfahrene Aktivisten, die ähnlich wie bei Stop TTIP der Weltpolitik, der EU-Politik oder der kleinen Ulmer Kommunalpolitik auf die Finger schauen. Zudem sind diese Themen greifbarer als eine Transatlantic Trade and Investment Partnership, wie TTIP auf Englisch heißt.

Bloß sollte jetzt nicht jeder das Rad neu erfinden, sondern sich bereits vorhandenen Organisationen wie dem Bündnis „Artenvielfalt“ anschließen.