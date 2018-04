Literaturwoche Das Poetische und das Pathetische

Neu-Ulm / Otfried Käppeler

Was die Sprache angehe, da fühle sie sich in einer Verantwortung, sagte Anna Baar. Denn in der österreichischen Gegenwartsliteratur werde die Sprache immer mehr vernachlässigt. Was es bedeutet, wenn eine Autorin auf Sprache setzt, das Poetische so wenig scheut wie das Pathos, zeigt ihr Roman „Als ob sie träumend gingen“ (Wallstein Verlag, 208 Seiten, 20 Euro), den sie bei der „Literaturwoche Donau“ im Edwin-Scharff-Museum vorstellte. Den Abend moderierte SWP-Redakteurin Lena Grundhuber, die auch den Verleger Thorsten Ahrend begrüßen konnte.

Es ist das Leben von Klee, das der Roman erzählt. Klee ist alt und liegt im Sterben – das ist die eintägige Rahmenhandlung. Der Rest ist erzähltes Erinnern vom Krieg, einer unerfüllten Liebe und dem Leben auf dem Dorf: „Klee war gebürtig, wo an den Wochenbetten kein Weinen war und Ahnung schon Gewissheit … Da war das südliche Land, namenlos, eingenommen von immer neuen Eroberern, deren Herkunft den Nachkommen noch heute in Wesen und Gesicht geschrieben steht … War nicht Krieg, war’s eine Zwischenzeit, eine Nach- oder Vorkriegszeit?“

Kriege und die Ermordung seiner großen Liebe bestimmten Klees Leben. Genau benannt werden die Orte der Handlung im Roman nicht. Das habe sie bewusst offen gestaltet, so die Autorin, denn sie wollte „etwas Allgemeingültiges beschreiben, nicht nur vier Kriegsjahre“. Der historische Stoff ist also die eine Sache. Das Erinnern und also das Erzählen ist die andere, dieses müsse das Historische überschreiten und wahrhaftig sein, führte Anna Baar aus.

Wahrhaftigkeit liegt auch in der Sprache der 1973 in Zagreb geborenen, in Wien, Klagenfurt und auf der dalmatischen Insel Brac aufgewachsenen Autorin. Schon der poetische Titel des Romans entspreche, so Lena Grundhuber, dessen gesamter sprachlicher Form.