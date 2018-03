Uni Ulm Physik: Das perfekte Osterei

Ulm / Edwin Ruschitzka

Studenten der Uni Ulm können experimentell nachweisen, wie lange ein Ei gekocht hat. Das Ganze nennt man „Forschendes Lernen“.

Die Geschmäcker sind verschieden. Der eine liebt es hart gekocht, der andere eher wachsweich. Aber wie kann man vor dem Aufschlagen feststellen, wie lange das auf dem Frühstückstisch servierte Osterei tatsächlich gekocht hat? Unter Anleitung von Professor Othmar Marti haben Markus Gnann und Daniel Dulog, beide Physik-Studenten im sechsten Semester, ein Experiment entwickelt, das den Nachweis über die tatsächliche Kochzeit führt.

Harte Schale, weicher Kern. Diese Ureigenschaft eines Eis spielt dabei eine wichtige Rolle. Hausfrauen und natürlich auch -männer wissen es längst: Einfach ein Ei auf eine glatte Fläche legen und wie einen Kreisel drehen. Je härter es gekocht ist, desto länger dreht es sich um die eigene Achse. Ganz rohe Eier drehen indes kaum, sie scheppern eher herum. Was am Inhalt liegt. Das noch flüssige Eiweis und das Eigelb schwappen innen hin und her und sorgen für die Unwucht.

Wer aber beispielsweise im Rahmen des Projekts „Forschendes Lernen“ ein Experiment entwickelt, was ja die Aufgabe von Markus Gnann und Daniel Dulog war, der muss sich wissenschaftlich und vor allen Dingen nachmessbar an das Ganze herantasten. Und so haben die beiden eine Apparatur erfunden, in der ein Ei in eine Haltevorrichtung ge­klemmt wird, die wiederum an zwei oben und unten befestigten Drähten hängt. Darin brachten sie das Ei zum Drehen. „Durch den Grad der Abnahme der Schwingung konnten wir ablesen, wie lange ein Ei gekocht hat. Je schneller die Schwingung abgenommen hat, desto ungekochter war das Ei, weil die Schwingung durch die Flüssigkeit abgedämpft wird“, erklärt Markus Gnann.

Gnann und Dulog haben zig Eier unterschiedlich lange in 30-Sekunden-Abschnitten gekocht, in ihre Apparatur eingespannt und nachgemessen, wie lange die Schwingung anhielt. Daraus ist eine Tabelle entstanden. Und jetzt könnte man den Beiden ein Ei in die Hand drücken und nachfragen, ob es tatsächlich hart oder wachsweich ist. Und die Beiden könnten punktgenau sagen: „Dieses Ei hat viereinhalb Minuten gekocht.“

Wozu das Ganze dient, erklärt Professor Marti vom Lehrstuhl Experimentalphysik: „Man kann schon vorhandene Experimente einfach nachbauen, man kann aber auch selbst welche mit einfachen Mitteln in einer Art Planspiel entwickeln.“ Letzteres sei spannender und nachhaltiger.