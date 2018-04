Kirche Das Münster und seine Inklusions-Projekte

Ulm / Verena Schühly

Zugänge öffnen, das will die Münstergemeinde. Das gilt für behinderte Menschen, für Senioren, aber auch für Flüchtlinge.

Das Münster ist ein Ort für Jahrhunderte. Da dauert es, bis sich Dinge verändern. Aber es gibt auch Bereiche, in denen sich in kurzer Zeit viel bewegt: Insbesondere bei den Inklusions-Projekten geht es in den vergangenen Monaten mit Riesenschritten voran. Auch weil hier gerade einiges zusammenkommt.

Zum einen gibt es seit kurz vor Weihnachten einen barrierefreien Eingang: Wo früher drei Stufen den Zugang zum Nordschiff markierten, ist eine Rampe aufgeschüttet, auf der Menschen mit Rollstühlen und Rollatoren jetzt selbstständig ins Münster gelangen können. Im Windfang öffnen sich Türen ins Innere automatisch auf Tastendruck. Dem Umbau waren viele Jahre des Überlegens vorangegangen, bis schließlich ein Stich aus dem Jahr 1739 die Lösung brachte: Er zeigt eine Eingangssituation ohne Stufen. Die wurden also erst im 19. Jahrhundert angelegt. Daher waren keine Einsprüche vom Denkmalschutz mehr möglich.

Zum anderen gibt es seit September eine Person, die sich speziell um Inklusion kümmert: Anna Dattinger (Name geändert), die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Münstergemeinde macht, das von der Landeskirche finanziert wird (siehe Info-Kasten). Die Aufgabe der 20-Jährigen: Hinschauen, ob alle Menschen angesprochen sind, wo sie aus den unterschiedlichsten Gründen ausgeschlossen sind, und überlegen, wie sich das ändern lässt.

In ihrem Fokus stehen also nicht nur behinderte oder alte Menschen, denen beispielsweise durch bauliche oder technische Einrichtungen (wie die neue Tonanlage) geholfen ist. Sondern es geht auch um Flüchtlinge oder um Besucher aus anderen Kulturkreisen, die kein oder nur wenig Deutsch sprechen und die die Geschichten der christlichen Bibel nicht kennen. Ihnen gilt es Brücken zu bauen, damit sie die Kunstwerke, Bilder und Fenster verstehen können. „Die Erwartung, was Inklusion bedeutet, hat sich verschoben“, betont Münsterpfarrer Peter Schaal-Ahlers.

Deshalb gibt es jetzt „Führungen in einfacher Sprache“, um den Besuchern grundsätzliche Inhalte des christlichen Glaubens ohne schwierige Worte näherzubringen. Premiere ist am Donnerstag, 26. April, 18 Uhr, mit „Jesus leidet und er besiegt den Tod“. Weitere Themen sind „Was Christen glauben“ (18. Mai) und „Jesus wird geboren“ vor Weihnachten.

„Bei Inklusion geht es um Respekt und Achtung“, betonen Dattinger und Schaal-Ahlers. So bedeutet einfache Sprache keinesfalls Kindersprache, sondern eine verständliche Ausdrucksweise, die dennoch Niveau hat. Der Pfarrer achtet in seinen Predigten auch darauf, Dinge einfach zu sagen: ohne Fremdwörter und komplexe Satzkonstruktionen.

Eine andere Herangehensweise ist die ebenfalls neue Tastführung am Freitag, 20. April, 17 Uhr. „Wir wollen das Münster mit anderen Sinnen erfahrbar machen“, beschreibt Anna Dattinger die Idee. Deshalb richtet sich dieses Angebot nicht nur an Sehbehinderte und Blinde, sondern an alle Interessierten.

Mittels der Münster-App (www.ulmstories.de) ist auch ein Rundgang im Münster mit englischen Erklärungen möglich. Und es gibt ein ausgeklügeltes System von Piktogrammen, das Orientierung bietet auch für Menschen, die entweder nicht Deutsch oder nicht lesen können.

Alles hinterfragen

Die Abiturientin sieht ihre Aufgabe als eine grundsätzliche: „Man muss alles hinterfragen, ob es so richtig ist, wie es geworden ist.“ Deshalb kommt vieles auf den Prüfstand, auch der Ablauf der Gottesdienste. Schaal-Ahlers nennt als Beispiel die Körbe für die Kollekte, die weitergereicht werden. „Wenn man nicht sehen kann, was man damit machen soll, ist dieses System unverständlich.“

Ein anderes Beispiel sind die Abendmahls-Riten: „Wir müssen nicht dogmatisch sein. Wir kommunizieren inzwischen klar, in welchem Kelch Wein und in welchem Traubensaft ist.“

Auf Initiative der FSJ-lerin gibt es mittlerweile auch eine Kooperation mit der Bahnhofsmission: einen Hol- und Bringdienst vom Ulmer Hauptbahnhof zum Münster und zurück. „Der Weg durch die Baustelle ist schon für Menschen ohne Handicap kompliziert“, findet Dattinger.

Die junge Frau freut sich, dass viele ihrer Ideen auf offene Ohren stoßen. Die Münstergemeinde sieht sich beim Thema in besonderer Weise gefordert, sagt Pfarrer Schaal-Ahlers: „Das Münster ist eine Bürgerkirche – und die ist größer als die Konfession. Daher stellt sich uns die Frage der Inklusion verschärft: Wie wir allen einen legitimen Zugang eröffnen können. Schließlich sind wir selbst in dieser Kirche Gastgeber und Gäste zugleich.“

Info Die Führungen sind kostenfrei, es wird um Spenden für den Bauunterhalt gebeten. Treffpunkt ist jeweils unter der Hauptorgel.