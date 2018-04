Gestaltung Das Markenzeichen „ulm“

Ulm / Jürgen Kanold

Zu den lokalen Sätzen für die Ewigkeit gehört dieser: „Ulm muss Leuchtturmprojekte starten, die auch die ,New York Times‘ bewegen, darüber zu berichten.“ Er stammt von Jürgen Häusler, der mit seiner Schweizer Firma Interbrand einmal den Auftrag hatte, die Marke Ulm zu entwickeln.

Ulm, so stellte Häusler fest, habe ja im Grunde alles, was als Marke tauge: Geschichte (Löwenmensch), Legenden (Ulmer Spatz), Ikonen (Münster), berühmte Köpfe (Einstein), Kultur (Hochschule für Gestaltung) und Know-how (Wissenschaftsstadt). Mit der Bekanntheit der Stadt aber sei das trotzdem ein Problem. So zeigte der Marketing-Professor in einem begeisternden Vortrag im Stadthaus beispielsweise ein gutes Dutzend verschiedener Ulm-Schriftzüge und Logos: Eine Marke lasse sich mit einem solchen Sammelsurium nicht entwickeln . . . Das war übrigens 2008, vor zehn Jahren.

Ringbuch aus dem Jahre 1987

Häusler erfand dann den „Ulmer Weitblick“, ein Marketingkonzept für das Münsterturmjubiläum 2015. Der Rest ist Geschichte – und zwar eine, die nicht in der „New York Times“ stand. Aber die Marke Ulm: An diese Debatte erinnerten sich auch lokale Gestalter, als der künftige Intendant Kay Metzger sein neues Logo fürs Theaters Ulm vorstellte – einen Spatz mit fettem Schriftzug in Versalien. Horst Diener etwa, HfG-Schüler, vielfach ausgezeichneter Produktdesigner und noch heute Honorarprofessor an der Hochschule Ulm, zeigte sich gegenüber der SÜDWEST PRESSE nicht nur „entsetzt“ über die „Vogelkreuzung“ und die „schlimme Typografie“. Diener zog auch einen Vergleich: Man stelle sich vor, ein Unternehmen besetze den Vorstand neu, und dieser ändere „zum Einstand zunächst mal die Marke“. Auch wenn dieses Unternehmen eine Stadt, noch genauer: ein Kulturamt wäre, müsse doch geklärt werden: „Wie geht der Intendant, wie geht eine Museumsdirektorin mit dem Erscheinungsbild um?“

Horst Diener brachte ein historisches Dokument in der Redaktion vorbei: ein Ringbuch aus dem Jahre 1987 mit den „Gestaltungsrichtlinien zum visuellen Erscheinungsbild der Stadt Ulm“. Das Grafikbüro ay aus Augsburg hatte den Entwurf und die Richtlinienmappe zusammen mit dem Hauptamt erarbeitet. „Leicht und offen, nach allen Seiten ausstrahlend und zugänglich – wie die Stadt selbst – nicht in einem Quader eingegrenzt, präsentiert sich das neue Ulm-Design“, schrieb der damalige Oberbürgermeister Ernst Ludwig im Vorwort. Der Bürger, erklärte Ludwig, habe ein Anrecht darauf, „dass das Leistungsangebot und die tägliche Arbeit der Verwaltung transparent und überschaubar sei“. Und: „Das Erscheinungsbild der Stadt prägt sich in das Bewusstsein ihrer Bürger ein; dabei kann nur eine klare, einheitliche Linie die Orientierung erleichtern, Missverständnisse vermeiden und auf den Bürger positiv wirken.“ Das sind auch klare Worte.

Die Marke Ulm, sie gab es damals schon: die Wortmarke „ulm“ – genau festgelegt in Schriftart, Buchstabenstärke und Abständen. Also Ulm ohne Firlefanz. Das fiel später übrigens auch dem Marken-Guru Häusler auf. Ulm stehe buchstäblich für „Weniger ist mehr“: nur drei Buchstaben in den Farben Schwarz und Weiß, in schnörkellosem Design der HfG-Tradition.

Was ist davon geblieben? Die Gestaltungsrichtlinien sind nach wie vor gültig, aktualisiert im Jahre 2001. Man kann sie im Internet auf der Seite der Stadt Ulm (Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation) als PDF herunterladen. Ludwigs Vorwort übernahm der damalige OB Ivo Gönner gekürzt, aber fast wortgetreu. Als Grundelemente des Erscheinungsbildes gelten weiterhin: die Wortmarke und die Hausschrift Frutiger. Wobei das System genügend Freiraum für eine individuelle Gestaltung lässt.

„Tolle Wortmarke“

Sehr individuell freilich ist das, wie das Museum Ulm (mit Direktorin Stefanie Dathe) und das Theater Ulm (Kay Metzger) mit ihren Logos auftreten. Künstlerische Freiheit gewissermaßen. Ingo Bergmann, Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation im Ulmer Rathaus, sagt das so: „Dezentrale Einheiten dürfen ein Eigenleben haben.“ Aber für die „Kernverwaltung“ seien diese Gestaltungsrichtlinien „das Gesetz“. Oder wie es Marius Pawlak, Leiter der zuständigen Zentralstelle, ausdrückt: die „Bibel“. Die Wortmarke „ulm“ findet Pawlak „zeitlos, toll“, und deren exakter Gebrauch werde kontrolliert.

Auch für Bergmann gibt es keinen Grund, das Logo der Stadt Ulm zu verändern. Eine andere Frage sei vielmehr, ob angesichts der langjährigen Marken-Diskussion nicht perspektivisch verstärkt über ein umfangreicheres Corporate Design der Stadt Ulm nachgedacht werden müsse.

Dass es nicht einfach ist, die Ulmer Kultureinrichtungen zu erkennen, hat die Verwaltung ja schon lange erkannt: „kulturpunkt ulm“ heißt deshalb das Markenzeichen. Und Ulm wird tatsächlich klein geschrieben. Was ja nichts über die Größe des Kulturangebots aussagen muss.