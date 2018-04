Wiley Das letzte freie Stück US-Kaserne wird bebaut

75 Hektar für die Stadt

Geschichte Die Wiley-Barracks wurden zum Teil auf dem Gelände der alten, 1936 gebauten Ludendorff-Wehrmachtskaserne eingerichtet, benannt nach dem 1944 in Frankreich gefallen US-Captain Robert C. Wiley. 1991 zogen die Amerikaner ab, das Gelände wurde dem Bund und seiner Vermögensverwaltung übertragen und für 86 Millionen D-Mark an die Stadt Neu-Ulm verkauft. Das Gelände wurde in die Bereiche Süd, Mitte und Nord gegliedert. In Wiley-Süd (40 Hektar), auch Südstadt genannt, entstanden Wohnungen für fast 4000 Menschen. In Wiley-Mitte (20 Hektar) wurde die schon erweiterte Hochschule Neu-Ulm gebaut und im Rahmen der Landesgartenschau 2008 der Sport- und Freizeitpark. Wiley-Nord (15 Hektar) ist das letzte noch nicht vollständig überbaute Areal, an das sich im Norden die Vorfeld-Siedlung anschließt.