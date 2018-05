Kommentar Chirin Kolb über die Suche nach einem neuen Frauenhaus Das Leben im Frauenhaus erleichtern

Ulm / Chirin Kolb

Nichts geht in einem Frauenhaus über Sicherheit. Wer dorthin flüchtet, braucht Schutz. Er ist ohne Anonymität nicht zu gewährleisten. Der gewalttätige Mann darf nicht wissen, wo sich die Frau aufhält. Das sagt sich so leicht und ist in der Wirklichkeit so schwer sicherzustellen. Jede einzelne Bewohnerin bringt im spärlichen Gepäck das Risiko mit, entdeckt zu werden. Es gibt viele Möglichkeiten, sie oder die Kinder abzupassen und herauszufinden, wo sie sich aufhalten: auf dem Schulweg, auf dem Weg zur Arbeitsstelle oder zu Verwandten. Und nicht zuletzt: Nicht jeder wahrt dieses Geheimnis, auch wenn es vielleicht nicht mal absichtlich geschieht.

Es ist also nicht verwunderlich, dass nach fast 20 Jahren die Adresse des Frauenhauses nicht mehr vollständig anonym ist. Damit kann es seinen Zweck aber nicht mehr erfüllen. Die Stadt Ulm und ihre Wohnungsgesellschaft UWS haben den dringenden Handlungsbedarf erkannt und stellen dem Trägerverein Frauen helfen Frauen ein neues Gebäude für ein Frauenhaus zur Verfügung. Das ist eine ausgesprochen gute Nachricht.

Das künftige Frauenhaus ist besser als das bisherige auf die Anforderungen zugeschnitten. Das wird das Leben dort erleichtern. Bedenklich ist aber, wie die Herausforderungen für die Mitarbeiterinnen gestiegen sind und weiter steigen werden. Auch da ist Entlastung nötig.