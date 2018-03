Countdown In vier Monaten ist Schwörmontag

Ulm / Tobias Herrmann

Der Schwörmontag findet dieses Jahr am 23. Juli statt. Hier ein Überblick über alle Festlichkeiten rund um das Schwörwochenende.

Die Schwörwoche beginnt dieses Jahr mit der Lichterserenade. Diese findet am Samstag, dem 21. Juli gegen 21:30 Uhr an der Donau statt. Am Sonntag rückt der Münsterplatz in den Fokus, wenn wieder Tausende zum Schwörkonzert strömen. Dieses Jahr tritt der bekannte Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn auf. Konzertbeginn ist gegen 20:15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Am Montag schließlich erreicht die Schwörwoche mit dem Schwörmontag seinen Höhepunkt. Um 11 Uhr wird OB Gunter Czisch im Weinhof vor dem Schwörhaus die Schwörrede halten. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung ins Ulmer Münster verlegt. Mit dem traditionellen Nabada, das um 16 Uhr beginnt, neigt sich die Schwörwoche ihrem Ende entgegen. Zum Ausklang finden bis in die Nacht diverse Partys und Konzerte an verschiedenen Plätzen in Ulm und Neu-Ulm statt.

Das Fischerstechen dagegen wird nur alle vier Jahre veranstaltet. Da es im vergangenen Jahr stattfand, wird es erst wieder im Jahr 2021 ein Fischerstechen in Ulm geben.