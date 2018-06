Handel Das harte Geschäft der kleinen Läden

Ulm / Alexander Honold

Umringt von einer Vielzahl Zeitschriften und Snacks steht Peter Eilert. Der ältere Herr arbeitet in einem Kiosk nahe des Justizgebäudes, als „selbstständiger Rentner“, wie er sagt. Die meisten Produkte, die er verkauft, sind innerhalb des wenige Quadratmeter großen Häuschens zu finden, nur wenige liegen außerhalb aus. Das Angebot unterscheidet sich kaum von dem anderer kleiner Läden: Zeitungen, Zigaretten, Rubbellose, Snacks und Getränke gehören dazu.

Leicht ist das Geschäft als Kioskbesitzer nicht. Die größte Konkurrenz sind die Tankstellen, sagt Eilert. „Wo früher nur Benzin und vielleicht noch eine Autowäsche angeboten wurde, findet man heute die gleichen Produkte wie in Kiosken – in einem deutlich größerem Sortiment.“ Er habe das Glück, in der Syrlinstraße eine gute Lage ohne direkte Konkurrenz gefunden zu haben.

Doch auch für ihn ist nicht alles Gold was glänzt. Besonders das Geschäft mit Tabakwaren würde der gelernte Industriekaufmann „am liebsten gestern als morgen“, loswerden. Abgesehen davon, dass er pro verkaufter Schachtel Zigaretten höchstens zehn Cent verdiene, sei es für ihn eine einzige Geldwechselei: „Die Kunden zahlen nicht selten mit 50-Euro-Scheinen, nur um sie klein zu bekommen.“

Dennoch mag er seine Arbeit. Besonders den Kontakt mit den vielen unterschiedlichen Menschen. Das wird deutlich, wenn er seine Stammkundschaft mit breitem Lächeln grüßt.

Edith Sehr hat ebenfalls einen sehr guten Draht zu ihren Kunden. „Viele Leute in Ulm sind alleine und haben keinen Ansprechpartner. Ich bin eine Art Anlaufstelle für die persönlichen Anliegen meiner Kunden“, sagt sie. Vor zehn Jahren hat Sehr das „Tabaklädle“ nahe des Ulmer Münsters übernommen. Der kleine Laden macht seinem Namen alle Ehre. Ein Großteil des geräumigen Innenbereichs macht das riesige Tabaksortiment aus: „Von den großen Herstellern habe ich immer das Neueste da.“ Seit der Übernahme 2008 habe sich aber vieles verändert: „Die Menschen kaufen sich die meisten Dinge nur noch übers Internet“, stellt Sehr fest.

Viel Arbeit, wenig Erholung

Trotz Aushilfskräften muss sie bis zu 13 Stunden täglich arbeiten – an sechs Tagen in der Woche. Viel Freizeit oder gar eine Möglichkeit in den Urlaub zu fahren bleibt da nicht. „Der Verdienst rechtfertigt auf keinen Fall den Aufwand, den ich habe.“ Grund für die hohe Arbeitszeit sei unter anderem die Bürokratie: „Heutzutage muss alles dokumentiert werden. Es ist wie in einer großen Firma und das, obwohl ich nur vier Angestellte habe. Selbst bei jeder Tasse Kaffee, die ich trinke, muss ich einen Strich machen um ihn beim Finanzamt als Eigenbedarf zu deklarieren.“ Das verursache Nebenarbeiten, die am Wochenende oder spät abends erledigt werden müssten.

Das ist mit ein Grund, aber beileibe nicht der einzige, weshalb jährlich hunderte Kioske in Deutschland schließen. Eine Abwärtstendenz ist bereits seit 2005 zu erkennen. Längst macht sich der Trend auch in der Region bemerkbar. So schlossen in den letzten Jahren der Kiosk am Willy-Brandt-Platz und der „A2“ in der Augsburger Straße in Neu-Ulm. In der gesamten Bundesrepublik gibt es nach Schätzungen unterschiedlicher Institutionen zwischen 18­ 000 und 48 000 Kioske. Genaue Zahlen kennt niemand, da kein einheitliches Gewerbeverzeichnis für diese existiert.

Weniger als der Mindestlohn

Ingrid Krapalies würde ihren kleinen Laden ebenfalls schließen, wenn sie damit nicht die Rente aufbessern müsste. Dennoch steht der Verdienst auch für sie in keinem Verhältnis zum Arbeitsaufwand. „Umgerechnet auf die Stunden kommt man nicht mal auf den Mindestlohn.“ Krapalies ist seit neun Jahren Mitinhaberin eines Kiosks neben dem Stadthaus. Früher war es ihr großer Wunsch, in einem Reisebüro zu arbeiten. Allerdings war die berufliche Laufbahn durch die Eltern bereits vorgegeben. Auch diese besaßen in Neu-Ulm Kioske, in denen Krapalies immer wieder aushelfen musste.

Ihre Begeisterung an der Arbeit ist nach so vielen Jahren nicht mehr so groß wie damals. Immerhin erlebt sie aufgrund der zentralen Lage einiges. Egal ob Public Viewing während der Fußball-WM, Polizeieinsätze oder Schlägereien, irgendetwas passiere immer. Dass es in der Zukunft auch Kioske gibt glaubt Krapalies fest: „Die Menschen sind heutzutage froh, wenn alles schneller geht und am Kiosk bekommen sie ihre Sachen deutlich schneller, als wenn sie dafür in ein Geschäft oder Supermarkt gehen.“

Das sieht Walther Kehrer, der seit 2007 Pächter des City Kiosks in der Bahnhofstraße ist, anders. Seiner Meinung nach ist es schlecht, dass alle Verkaufsstände das gleiche Angebot haben: „Die nehmen sich gegenseitig den Gewinn weg.“ Dadurch ist die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben, sodass sich das Geschäft heutzutage kaum noch rentiere. Eine Ursache für ihn, warum immer mehr Stände schließen.

Er kam durch einen Bekannten in das Geschäft. Der hatte ihm gesagt, dass der Kiosk zur Pacht frei wird. Seitdem arbeitet er fünf Stunden täglich, von Montag bis Samstag, jede Woche. Was ihn stört, ist vor allem das Verhalten vieler Menschen die zu ihm kommen und keinen Respekt und Anstand mehr haben: „Das war früher anders. Heutzutage sind die Kunden sofort per Du mit einem.“