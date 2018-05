Zeitgeschichte Das Gummibaum-Project

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Gummibaum und Petticoat: Die Wirtschaftswunderjahre der 50er hat auch Ulm erlebt, nur ist davon nich mehr so viel zu sehen. Nun will ein Kunstprojekt diese Zeit und vor allem ihre Orte wieder als interaktive Performance aufleben lassen. Das ist das Ziel von „The Gummibaum Project“, das vom 17. August bis 15. September stattfindet.

Projektleiter Peter Liptau und die künstlerische Mitarbeiterin Cora Schönemann erklären, wie ihr von der städtischen Kulturabteilung gefördertes Vorhaben funktioniert: „Angelehnt an die klassische Schnitzeljagd suchen die Teilnehmenden des interaktiven Spiels, angeleitet durch online gegebene Hinweise, Gummibäume in der Stadt. Am Fundort werden die Spielenden dann mit der Story des 50er-Jahre-Ortes und seiner Bedeutung für Ulm vertraut gemacht.“

Aber Achtung: Geschichten um authentische Lokalitäten, etwa die denkmalgeschützte ehemalige Zundeltor-Apotheke am Willy-Brandt-Platz, werden mit fiktiven Orten und Anekdoten vermischt. „The Gummibaum Project“ spielt also mit Fiktion und Authentizität, nicht alle Stationen und dazu erzählten Geschichten sind historisch verbürgt.

Wer am Ende des vierwöchigen Spiels die erschwindelten Orte errät, hat im Finale im Rahmen der Kulturnacht am 15. September im Eden die Chance, den großen Gummibaum-Preis zu gewinnen. Es wird ein Abend mit Petticoat-Rascheln, gepflegten Drinks sowie Rock ’n’ Roll mit DJ Pierre La Qua.

Zudem wird am Tag des offenen Denkmals – am 8. September – nicht nur das „Apotheken-Kulturcafé“ geöffnet sein, sondern es werden sich dort auch Dinge, Bilder und Anekdoten aus der regen Geschichte des vollständig aus den 50er Jahren enthaltenen Baus erfahrbar gemacht. Die Apotheke wurde 1954 nach Entwürfen des Stuttgarter Architekten Rudolf Heilbronner im Auftrag des Apothekers Gerhard Krauß, der auch vor dem Zweiten Weltkrieg an diesem Ort eine Apotheke betrieb, errichtet.