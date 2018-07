Ulm / Christoph Knauthe

Bis zum Schwörmontag ist es nicht mehr weit. Wer sich für einen echten Ulmer hält, kann hier sein Wissen testen.

Am Schwörmontag verschlägt es zehntausende Menschen in die Stadt und an die Donau - doch nicht jeder kennt sich auch mit dem Ulmer „Nationalfeiertag“ aus.

Für alle, die es wirklich wissen wollen, gibt es hier das große Quiz rund um den Schwörmontag. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen.