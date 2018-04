Kulturgüter Das Gestrige fürs Morgen sichern

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Auch Jahrhunderte alte Kulturgüter müssen fit für die digitale Zukunft gemacht werden. Auch? Gerade! Seit 2011 investiert die Stadt Ulm besonders in die Restaurierung, Erschließung und Digitalisierung von Kulturgut. Dabei ist sie im bundesweiten Vergleich „vorn mit dabei, aber nicht ganz vorn“, wie Michael Wettengel vom Haus der Stadtgeschichte es jüngst im Kulturausschuss formulierte. Aktuell haben die Stadträte für die kommenden drei Jahre für diese Aufgaben eine halbe Million Euro genehmigt. Es geht um Projekte von Stadtarchiv, Bibliothek und Museum Ulm.

Dabei steht ein abteilungsübergreifendes Projekt an, ausgehend vom Europäischen Kulturerbejahr 2018: Insgesamt 940 Handschriften und 270 Handschriftenfragmente aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit sollen in den drei Häusern erschlossen werden.

Thema Bestandserhaltung: In der Stadtbibliothek müssen rund 200 Handschriften und Fragmente in säurefreie Kartons überführt und sieben Regalmeter historisches Schrifttum angemessen gebunden werden. Das Museum kümmert sich um Reinigung, Konservierung und sachgerechte Lagerung gefährdeter Bestände wie Fahnen, Beschläge, Model und Siegel. Auch benötigen die empfindlichen Gipsmodelle und die auf Hartfaserplatten geklebten Fotoarbeiten Otl Aichers neue Aufbewahrungssysteme – nicht zuletzt des internationalen Leihverkehrs wegen.

„Absolut unerlässlich“

Thema Erschließung: Das Stadtarchiv widmet sich 5500 Faszikeln (Aktenbündel) aus dem Bereich Schmalkaldischer Bund und Schmalkadischer Krieg (16. Jahrhundert). Das schließt an die zuletzt erfolgte Inventarisierung der Reformationsakten an. Im Museum werden mit den Mitteln mehrere Sammlungskonvolute aufgearbeitet und in der Datenbank Imdas Pro erfasst: darunter der Bestand an Uhren und Möbeln, die Werkgruppe Ulmer Ansichten sowie die Bestände des Vereins für Kunst und Altertum. Auch im HfG-Archiv muss noch inventarisiert werden, am Aktenarchiv, an Schenkungen und Nachlässen.

Thema Digitalisierung: Museum und HfG-Archiv möchten vermehrt Kunstwerke und Teilbestände auf der eigenen Webseite publizieren – in der heutigen Museumslandschaft absolut unerlässlich, wie Direktorin Stefanie Dathe erklärte. Das Stadtarchiv beginnt im August mit der Digitalisierung der Urkundenbestände der Reichsstadt Ulm und der Patrizierfamilien. Dafür hat das Archiv von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 82 500 Euro erhalten – auch eine Folge der Unterstützung durch den Gemeinderat, betonte Wettengel.