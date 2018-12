Kommentar Beate Rose zu Essen in Schulkantinen Das ewige Gemecker

Ulm / Beate Rose

Mensa-Essen hat nicht den besten Ruf. Zur Beruhigung für alle Mütter, die ihr Kind mit schlechtem Gewissen in die Schulkantine schicken: Die Stadt Ulm tut einiges, damit Kinder in der Mensa nicht leiden, weder Hunger noch an schlechtem Essen. So werden täglich zwei Gerichte angeboten, Grundschüler bekommen nachmittags Obst, auf lange Sicht soll kein warm angeliefertes Essen mehr angeboten werden. Die Stadt hat zudem in ein Online-Essensbestellsystem investiert, in einigen Kantinen wird über einen Chip abgerechnet – Dinge, die nicht selbstverständlich sind.

Von Eltern hört man oft Gemecker übers Schulessen, und zwar über den Preis. Der beträgt in Ulm zwischen 2,50 und 4 Euro, ein Betrag, bei dem sich jeder fragen muss, ob er dafür ein Hauptgericht plus Salat und Nachtisch auf den Tisch bekommen würde. Andererseits geben Eltern ihren Kindern Geld mit, damit sie sich in der größten Schulkantine Ulms verköstigen können: auf dem Weihnachtsmarkt. Dort gibt es sicher gesundes Essen, wenn man lang genug danach sucht, garantiert ist es teurer als in der Mensa.

Wo man die Stadt kritisieren kann, ist beim Platz in den Mensen. Der reicht meist nicht aus, weswegen sich Mensenteams etwas einfallen lassen müssen, damit Kinder überhaupt essen können. Oft im Schichtbetrieb.