Leitartikel Chirin Kolb über die Bebauung am Bahnhofplatz 7 Das Ergebnis überzeugt

Ulm / Chirin Kolb

Diese Schleife hat sich gelohnt. Die Pläne, die das Ulmer Architekturbüro Mühlich, Fink und Partner für den Bahnhofplatz 7 vorgelegt hat, sind überzeugend. Der Neubau wird seiner herausgehobenen Stellung am Eingang zur Fußgängerzone gerecht, er hat eine eigene Architektursprache, die Baubürgermeister Tim von Winning bei der Vorstellung „fast eigensinnig“ nannte, und passt doch zu den Sedelhöfen. Angesichts dieses Ergebnisses war es richtig, im Planungswettbewerb eine zweite Runde zu drehen. Der siegreiche Entwurf wurde, wie zu hören ist, stark überarbeitet und hat dadurch offenbar sehr gewonnen.

Dass sich die Jury einstimmig entschieden hat, ist bemerkenswert. Im Vorfeld des Planungswettbewerbs war das Vorhaben nicht unumstritten, Stichwort Sichtachse zwischen Bahnhofstraße und Bahnhof. Dem Büro Mühlich Fink ist es gelungen, Bedenken vor allem von CDU und Grünen aufzunehmen. Der Zugang zur unterirdischen Passage zum Beispiel wurde recht elegant verbreitert. Die Dachterrasse könnte buchstäblich zu einem neuen Höhepunkt in der Innenstadt werden. Im Bauausschuss, wo erste Skizzen vorgestellt wurden, äußerten sich die Stadträte jedenfalls positiv.

Der Zeitplan ist nun äußerst ambitioniert. Detailplanung, Bauantrag und Bebauungsplanverfahren sind eng miteinander verzahnt, um den Bahnhofplatz 7 zusammen mit den Sedelhöfen hochziehen zu können. Bisher rühmen Investor und Bauverwaltung die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auf sie wird es weiter ankommen, wenn alles klappen soll. Eine Kröte gilt es aber noch zu schlucken: Die Friedrich-

Ebert-Straße soll wegen des Abrisses in den Sommerferien einseitig gesperrt werden. Daran führt offenbar kein Weg vorbei.

Wenn die Sedelhöfe und das Gebäude Bahnhofplatz 7 in zwei Jahren fertig sind, ist an dieser Stelle ein schönes Stück Stadt entstanden. Freilich wird dann erst recht auffallen, wie groß der Nachholbedarf in unmittelbarer Umgebung Richtung Fußgängerzone ist. Sicher, eine Stadt ist nie fertig gebaut. Es muss nicht alles hochglanzpoliert sein, es darf auch mal was gelebt, ja verlebt aussehen. Dennoch ist zu hoffen, dass die Neubauten von DC bei manchen Eigentümern in der Nachbarschaft Signalwirkung entfalten. Anzeichen gibt es bereits. Doch auch die Stadt ist dann in der Pflicht. Sie muss die Fußgängerzone aufhübschen – und dazu zählt nicht nur der Pflasterbelag.