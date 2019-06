Das Museum Ulm sichtet seine Bestände und stellt fest: „Sachen gibt’s!“ Erkunden kann man sie in einer höchst lebendigen Ausstellung.

So munter wird man selten empfangen: „Ja! Hier ist der Eingang!“ steht über der Tür des Museums Ulm. Für Ortsfremde ein hilfreicher Hinweis, für Einheimische ein Lacher. Denn der Ulmer weiß: Das Haus kämpft seit langem erfolglos um einen erweiterten Eingang und andere Notwendigkeiten. Und so kann man das Transparent für die neue Ausstellung auch als freundliche, aber bestimmte Einladung an die Stadt lesen, sich mit dem Innenleben des Museums auseinanderzusetzen: „Sachen gibt’s!“ heißt die Schau, die sich als dritte in einer Reihe mit einer Kernaufgabe der Institution befasst. Ging es vorletztes Jahr ums Sammeln und letztes Jahr ums Vermitteln, so ist nun das Bewahren dran. Um es gleich zu sagen: Ausgerechnet dieses Thema ist so lebendig aufbereitet wie keines zuvor.

Im Lichthof kann man erst einmal auf Transportkisten Platz nehmen, um sich einzustimmen. Denn ein Anlass für die Ausstellung, sagt Chefin Stefanie Dathe, sei der Umzug der Bestände in das neue Kunstdepot. Jedermann kennt’s: So ein Umzug ist die beste Gelegenheit zu sichten, was überhaupt so rumliegt im Haus. Um die Sache kreativer zu gestalten, hat Dathe sich Hilfe von außen geholt: Die Fotografen Sebastian Köpcke und Volker Weinhold durften im Bestand auf Entdeckungsreise gehen und sich ihre eigenen, eigenwilligen Bilder von der Sammlung machen.

Die Collagen: Wertvolle Kunst neben Alltagsgegenständen

Durch die unbefangen herumstromernden Gäste aus Berlin sei eine „unglaubliche Dynamik“ im Team entstanden, sagt Dathe: „Plötzlich hatte man Dinge in der Hand, die man noch nie zuvor gesehen hatte.“ Das geht von wertvoller Kunst bis zu Alltagsgegenständen – und genauso sehen die Objekt-Collagen auf den Fotos aus: Da thront eine Krone auf Stahlhelmen, ein Frauenkopf schmiegt sich an die Champagnerflasche; nicht irgendeine, sondern die, die zur Vollendung des Münsterturms geköpft wurde.

In Kombination mit vier alten Schränken bilden die Fotos das Herz der Schau, das leuchtet wie eine Wunderkammer. In den Schränken nämlich finden sich Kunst und Krempel aus den Fotos in echt wieder. Schlüssel, Stempel, Geschirr, sogar ein Stück Brot von 1914 – unglaublich, was eine Stadt so alles hortet.

Als wäre das nicht märchenhaft genug, ist einer der Schränke geschlossen und wird nur für Gruppen geöffnet. Sie finden darin Objekte, die die Kuratoren nicht zuordnen konnten, und dürfen damit selbst das Inventarisieren üben: Leere Glashauben warten nebenan auf die Hobbyforscher, die auf echten Inventarkärtchen eine Provenienz zum jeweiligen Objekt erfinden können. So wie die Leser der SÜDWEST PRESSE aufgefordert sind, Geschichten zu schreiben (siehe Info), die ebenfalls in der Ausstellung präsentiert werden. „Es war uns wichtig, die Vermittlung und das Museumspädagogische in die Ausstellung zu integrieren“, sagt Dathe. Ein Konzept, das in diesem Fall wahnsinnig charmant umgesetzt ist, ohne kindisch zu wirken. So kann man im Raum dahinter allerhand Zeug auf Regalbrettern in eine Systematik bringen. Oder man kann die Bierkrüge, die Kerzenständer, das Radio und den Pürierstab als Bild-Collage nach dem Vorbild von Köpcke und Weinhold in schwarzen Kästen fotografieren.

Zu wenig Platz und zu wenig Geld

Daneben darf man den Restauratorinnen immer Dienstag bis Freitag um 15 Uhr live bei der Arbeit zusehen und lernen, wie man ein Bild retuschiert. Wer historisch näher interessiert ist, der bekommt in einer Fotoschau die Geschichte des städtischen Museums erzählt, das zu seinem 100. Geburtstag im Jahr 2025 doch so gerne einen runderneuerten Bau hätte. Auch zu dieser leidigen Auseinandersetzung, so erzählen Dathe und ihre Mitarbeiter, sei man in den Unterlagen fündig geworden. „Es ging immer um die selben Themen: Das Museum hat zu wenig Platz und zu wenig Geld.“ Nur die Hakenkreuzbeflaggung von 1939 bleibt hoffentlich für immer Vergangenheit.

Aus einer Standuhr in der Ecke dringen Klänge: Es ist eine Soundcollage von Christine Söffing aus Museumsgeräuschen. Die Künstlerin wollte die Institution sinnlich erfahrbar machen und fragte sich: „Was wäre, wenn wir auch Düfte im Depot lagern könnten?“ Entstanden ist eine hinreißende Installation aus alten Flaschen der Löwenapotheke, in denen die unterschiedlichen Museumsgerüche archiviert sind. Da kann man den Fischleim der Restauratoren schnuppern oder die frisch gewaschene Kleidung der Besucher, Leinöl, Schuhcreme, alte Bücher und zur Erholung Kaffeeduft. Ob es gelingen wird, die Düfte zu konservieren? „Das werden wir sehen“, sagt Söffing. So einem Museum ist einiges zuzutrauen.

