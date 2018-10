Kulturpolitik Das Dilemma des Kinder- und Jugendtheaters in Ulm

Schreibwettbewerb für die Jurte

Wer hat eine blühende Fantasie und denkt sich gern Geschichten aus? Die Junge Ulmer Bühne (JUB) veranstaltet zum ersten Mal einen Schreibwettbewerb für die Jurte auf dem Weihnachtsmarkt. Wer mitmachen mag, schicke seine Geschichte (mit Name, Telefonnummer, Adresse, Mail) bis 13. November an: Junge Ulmer Bühne, z. Hd. Benjamin Retetzki, Lehrertal Weg 38, 89075 Ulm. Die ausgelosten Geschichten werden am 8. und 15. Dezember, jeweils 17 Uhr, in der Jurte erzählt. Mehr Infos auf www.jub-ulm.de