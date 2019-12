Die Spannung: schier unaushaltbar. Als der deutsche Shooting-Star Nico Kurz auf der Bühne des Alexandra Palace in London den zweiten Matchdart auf die Scheibe warf, lief alles wie in Zeitlupe ab. Gebannt verfolgte das Publikum, wie der 20 Gramm schwere Pfeil im acht Millimeter breiten Doppel-20-Feld einschlug. Aus. Sieg. Jubelschreie. Kurz hatte tatsächlich den haushohen Favoriten Joe Cullen besiegt und die dritte Runde der Darts-WM 2020 erreicht. Die deutschen Fans im Freudentaumel. Fremde lagen sich in den Armen.

Darts-WM 2020: Gala-Abend der deutschen Spieler

So erzählt Marius Reichle die Geschehnisse des Freitagabends. Gemeinsam mit zehn Freunden aus Ulm und Blaustein hat der Darts-Fan die Sensation hautnah miterlebt. Als Stewardessen verkleidet, feuerten sie Kurz zwischen rund 3000 Zuschauern im „Alexandra Palace“, genannt „Ally Pally“, lautstark an. Als dann in der nachfolgenden Partie die deutsche Nummer eins Max Hopp den Niederländer Benito van de Pas besiegte, war der Gala-Abend perfekt.

„Es war ein unvergessliches Erlebnis“, sagt Reichle. Traditionell verwandeln die kostümierten Fans den „Alexandra Palace“ in ein Tollhaus, in dem das Bier in Strömen fließt. Reichle, der auch schon im Vorjahr mehrere WM-Sessions in London besucht hatte, betont, dass ihn die Kombination aus spannendem Präzisionssport und Bierzelt-Atmosphäre begeistert.

Darts: Vom Kneipensport zum Massenphänomen

Mit dieser Aussage bringt Reichle die Anziehungskraft von Darts auf den Punkt. Der einstige Kneipensport ist zum Massenphänomen gereift. Duellierten sich bei den Weltmeisterschaften in den 80er-Jahren noch angetrunkene Spieler mit Zigarette im Mundwinkel, stehen mittlerweile Vollprofis auf der Bühne, die regelmäßig Höchstleistungen vollbringen. Durch deren Inszenierung mit Einlaufmusik und Partystimmung hat es der Darts-Weltverband PDC geschafft, ein Millionengeschäft aufzubauen.