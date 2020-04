Martin sitzt auf seinem Sofa. In Horsts Arbeitszimmer stapeln sich die Bücher. An Milena kuscheln sich ihre zwei Kinder und winken. Martin ist Serbe, er arbeitet an einer Schule für Menschen mit Beeinträchtigungen in Novi Sad. Horst ist pensionierter Lehrer aus Biberach, Milena Bulgarin, die in U...