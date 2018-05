Ulm Daniel Wagner neuer Landesmeister im Poetry Slam

Ulm / SWP

Am Samstagabend gewann Daniel Wagner im Ulmer Roxy die 9. Landesmeisterschaften im Poetry Slam.

Am Samstagabend ist der BWSlam18, die 9. Landesmeisterschaft im Poetry Slam Baden-Württemberg, im Ulmer Roxy zu Ende gegangen. Insgesamt vierzig Poetry Slammer aus aus ganz Baden-Württemberg, die sich bei ihren Heimatslams für die Meisterschaft qualifiziert hatten, traten in verschiedenen Finalrunden gegeneinander an. Das teilt die Presseabteilung des Roxy mit.

Der neue Landesmeister ist Daniel Wagner. Er bekam im Finale die Tageshöchstwertung von 47,1 (von 50 möglichen) Punkten. Er hat sich damit für die deutschsprachige Poetry Slam Meisterschaft in Zürich qualifiziert. Wagner wurde in Basel geboren, wuchs in Lörrach auf und lebt seit 2015 in Heidelberg.

Landesmeisterin im U20-Wettbewerb wurde Jeanine Lang. Die Aalenerin erhielt bei ihrem Finalauftritt 45,6 Punkte. Die 19-Jährige tritt nun bei den deutschsprachigen U20-Meisterschaften in Paderborn an.