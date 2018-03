Kammerorchester Daniel Behle glänzt im „Lied von der Erde“

Ulm / Jürgen Kanold

Das war grandios gewesen, wie Daniel Behle beim Silvesterkonzert in der Dresdner Semperoper den Hans-May-Schlager „Heut ist der schönste Tag in meinem Leben“ ins Publikum schmetterte. Und auch „Ein Lied geht um die Welt“ sang der Hamburger furios. Jetzt im Kornhaus stand freilich „Das Lied von der Erde“ auf dem Programm – also die ernste, verzweifelte Weltflucht-Variante in der Musik. Behle als „Trunkener im Frühling“ in Gustav Mahlers 1911 uraufgeführter Jugendstil-Romantik über das Diesseits und die Vergänglichkeit: „Wenn nur ein Traum das Leben ist.“

Toll, dass das Württembergische Kammerorchester in seinen Ulmer Konzerten hochkarätige Namen der Klassik-Szene präsentiert. Behle, der vergangenes Jahr auch als David in den Bayreuther „Meistersingern“ zeigte, dass er das Zeug hat zum Tenor-Star, war jetzt der Solist in dieser Sinfonie für Stimmen und Orchester. Im Kornhaus? Chefdirigent Ruben Gazarian hatte ein originelles Programm mitgebracht: zwei ins Große oder Kleine gezoomte Werke. Zunächst Claude Debussys Streichquartett in einer Fassung für Soloquartett und Streichorchester von Georg Oyen, dem mitspielenden 2. Cellisten des WKO. Ein paar feine Klang-Impressionen, aber weshalb Debussys Streichquartett zerlegt und wieder zusammengesetzt werden muss nach Art eines barocken Concerto grosso, erschloss sich in dieser Aufführung nicht.

Live-Erlebnis

Der umgekehrte Fall mit Mahler: ein hypertropher Apparat, reduziert auf eine Kammerorchester-Fassung (von Glen Cortese). Wobei da nicht so viel fehlte: Das WKO saß erheblich aufgestockt auf der Bühne, mit doppelt besetzten Bläsern, Schlagwerk, Pauke, Harfe und Celesta. Die Streicher waren folglich für die Klangbalance eher unterbesetzt, auch dämpfte Gazarian sein Orchester in der dramatischen Aktion nicht für seine Solisten ab. Andere Tenöre wären untergegangen: Behle glänzte mit großer Intensität, mit Kraft und lyrischer Ausdrucksvielfalt und auch bezwingender Textverständlichkeit. Die Alt-Partie hatte sehr kurzfristig Ivonne Fuchs übernommen für die erkrankte Sophie Harmsen: ein Mezzo mit einem Vibrato für die tief empfundenen Gefühle. So war der auch vom Orchester berührend gestaltete „Abschied“ bis zum verklärenden „Ewig“ ein Höhepunkt in diesem Konzert. Starker Beifall.

Auf seiner Internet-Seite hat Daniel Behle übrigens ein Zitat Gustav Mahlers platziert: „Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.“ Tatsächlich war diese Aufführung ein Live-Erlebnis.