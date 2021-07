„Der Standort ist sicher“: Es war ein klares Bekenntnis, was der Daimler-Vorstandvorsitzende Ola Källenius da am Dienstagabend beim Forum der SÜDWEST PRESSE in Ulmer Stadthaus für das Evobus-­Werk Neu-Ulm abgab. Und das war bei weitem nicht die einzige klare Aussage des 52-jährigen Schwede,...