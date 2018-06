Daimler verabschiedet „Trucker“ Thomas Witzel

kö

Neu-Ulm. Bei Daimler wurde Thomas Witzel (61) vor etwa 250 Gästen in den Ruhestand verabschiedet. Er gehörte lange zu Mercedes-Lkw, hatte in Neu-Ulm aber 2013 die Pkw-Niederlassung und dann erst die Lkw-Vertriebsdirektion übernommen. Chefin Sabine Kohleisen (l.) nannte ihn den leidenschaftlichsten „Trucker“ aller Niederlassungen. Er hatte die Basis für den neuen Standort in Neu-Ulm gelegt. Kommissarischer Nachfolger ist Servicechef Sebastian Geißler. Im Bild auch Truck-Vorstand Stefan Buchner (zweiter v. r.) und Vertriebschef Andreas von Wallfeld (r.)