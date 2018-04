Konzern Daimler-Mitarbeiter protestieren

Berlin / Dieter Keller

Mitarbeiter des Ulmer Konzernforschungszentrums nutzten die Daimler-Hauptversammlung um gegen die Schließung zu protestieren.

„Schließung Daimler Forschungszentrum Ulm – Gefahr für Daimlers Innovationskraft!“ Mit dieser Schlagzeile auf einem Flugblatt protestierten Mitarbeiter des Standorts auf dem Oberen Eselsberg gestern in Berlin gegen die geplante Verlagerung der Arbeitsplätze. Dazu hatten sie sich vor den Toren zur Hauptversammlung des Stuttgarter Konzerns aufgestellt, zu der etwa 5300 Aktionäre in den City-Cube kamen, ein neues Kongressgebäude auf dem Messegelände (siehe Seite 9).

„Mit der Verlagerung würde eine gewachsene Innovationskultur zwischen Daimler, Hochschulen und Kommune zerstört“, hieß es auf dem Flugblatt. Betriebsrat und IG Metall Ulm hielten die Entscheidung für schlecht durchdacht. „Aufgelöst werden soll ein effizienter Standort in einer Phase, in der für alle in Ulm bearbeiteten Zukunftsthemen wie CO 2 , Verbrauchsminimierung, Autonomes Fahren und Elektromobilität ohne Zeitverzögerung bearbeitet werden müssen.“

Keinerlei Zugeständnisse

Daimler hatte im November überraschend die Schließung zum Jahresende 2019 angekündigt. Die etwa 250 Arbeitsplätze sollen an die Standorte Sindelfingen, Untertürkheim und Immendingen verlagert werden. Dafür sollen in Ulm mittelfristig einige hundert zusätzliche Arbeitsplätze für IT-Experten geschaffen werden.

In der Hauptversammlung meldete sich die Ulmer Entwicklungsingenieurin Margit Veeh zu Wort. Sie habe die Pläne nur per E-Mail erfahren. Ulm sei ein hoch effizienter Standort, der Zukunftsthemen bearbeite. In den letzten drei Jahren habe er über 25 nationale und internationale Preise erhalten. Neben Zeitverlusten drohe der Verlust von Know-how, wenn Mitarbeiter nicht umziehen wollten. Veeh forderte den Vorstand auf, ein neutrales Wirtschaftlichkeitsgutachten in Auftrag zu geben. Sie überreichte 350 Protestunterschriften, die an Forschungschef Ola Källenius gingen.

Konzernchef Dieter Zetsche machte keinerlei Zugeständnisse. Er antwortete auf Veeh nur mit einem vorbereiteten Text: Der Konzern arbeite ständig daran, die Effizienz zu verbessern, auch in der Forschung. Die Neuorganisation habe strategische und organisatorische Gründe. Es gelte, den Wandel beim Pkw sinnvoll auf die großen Standorte zu konzentrieren. 200 Stammarbeitsplätze würden nur verlagert. Ein Abbau sei nicht geplant, „im Gegenteil“.