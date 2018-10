Bürgerstiftung Czischs Wunsch: Wir wollen mehr ausschütten

Ulm / ruk

In das derzeitige Lamento aller Stiftungen stimmte auch der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch am Freitagabend ein. „Die Null-Zinspolitik treibt jedem, der Geld anlegt, die Tränen in die Augen“, sagte er in seiner Funktion als Vorsitzender der Ulmer Bürgerstiftung anlässlich der Herbstausschüttung. Doch was bleibt ihm – und allen anderen Stiftungen? Mehr als ein Achselzucken nicht, „wir werden wohl noch ein Weilchen damit leben müssen“.

Für die Projekte, Initiativen und Vereine, die sich in vielfältiger Weise für die Stadtgesellschaft einsetzen, bedeutet das aber: Die Summe, die die Bürgerstiftung ausschüttet, schrumpft und schrumpft. Waren es in den Anfangszeiten der 1997 gegründeten Stiftung noch bis zu 150 000 Euro, die per annum in Ulmer Projekte geflossen waren, so kamen 2018 gerade mal 51 000 Euro zur Ausschüttung – 33 500 im März, 17 500 jetzt. Geld, das hauptsächlich aus Spenden stammt. „Wir wollen, dass die Zinsen hochgehen, um mehr ausschütten zu können“, sagt der OB. Sein Wunsch in Gottes Ohr.

Anschub- oder Anerkennungsfinanzierung haben erhalten:

Kulturloge Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau-Kreis 1000 Euro.

Ulmer Frauenchor, 1000 Euro.

Kontiki – Kunstschule und Kulturwerkstatt vh ulm, 1000 Euro.

PalliKJUR – Palliativteam für Kinder und Jugendliche Ulm/Ravensburg, 1000 Euro.

Arbeitskreis Ausländische Kinder, 1000 Euro

Förderkreis ZAWIW, 1500 Euro.

Pro Arte – Ulmer Kunststiftung, 2000 Euro.

Katholische Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Söflingen, 2000 Euro.

Verein zur interkulturellen Begegnung in Musik und Gesang, 2000 Euro.

Freie Wähler, Wiblinger Wählergemeinschaft, 2500 Euro.