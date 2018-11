Debatte Czisch verteidigt Sperrung

Ulm / kö

Nach dem offenen Brief des Betriebsrats der Galeria Kaufhof zu Existenzängsten wegen der erneuten Sperrung der Friedrich- Ebert-Straße hat OB Gunter Czisch reagiert. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, heißt es in seiner Antwort. Es gehe letztlich um die Aufwertung des Handelsstandorts, auch mit den Sedelhöfen – die im Zuge der Sperrung schneller an die Bahnhofspassage angeschlossen werden sollen. Die Staus vom Sommer würden sich nicht wiederholen, auch das Deutschhaus sei dann besser eingebunden.

Der Kaufkraftverlust in der City habe vor den Baustellen eingesetzt. Nun dienten auch die Tram und von der IHK forcierte Tiefgarage der Erreichbarkeit. Es entstünden 1240 Stellplätze. Die Frequenz in den Parkhäusern sei nur um drei Prozent rückläufig. Der gratis Nahverkehr im Advent könne auf handelsstarke Samstage 2019 ausgeweitet werden.

Es sei in dem Kontext schwer zu verstehen, dass am Montag im Rathaus ein Schreiben auch mit Unterzeichnern aus der Bahnhofstraße eingegangen sei, in dem die sofortige Neugestaltung der Fußgängerzone gefordert werde. Czisch: „Nach unserer Einschätzung dürften die damit verbundenen Beeinträchtigungen für die Händler und Passanten ungleich größer sein als die aktuelle Entscheidung.“ Er lädt den Galeria-Betriebsrat zu einem Gespräch ins Rathaus ein.