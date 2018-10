Kommentar Edwin Ruschitzka zu den Reaktionen auf die Landtagswahl CSU spuckt Gift und Galle

Sonntagabend 23 / Edwin Ruschitzka

Sonntagabend 23.32 Uhr. Der Pfuhler CSU-Chef drückt auf den Knopf seines Computers und schickt auch im Namen seiner Kollegen aus Neu-Ulm und Burlafingen eine Mail mit brisantem Inhalt auf die Reise. Gift und Galle spucken sie darin und rechnen schonungslos mit allen ab: mit der Parteispitze, mit dem eigenen Kreisverband.

In ihrer Einschätzung Söder und Seehofer betreffend, liegen sie richtig. Aber die Attacke gegen den Kreisverband ist überzogen. In Sachen Nuxit ist die CSU in Stadt und Land eben genauso unterschiedlicher Meinung wie die bei der Wahl ebenfalls abgestrafte SPD oder die Grünen. Natürlich hat Klaus Rederer persönlich Nektar aus seinem Engagement zuerst für „Nuxit? – So geht’s net!“ und dann „Landkreis? Ja bitte!“ gezogen. Weil CSU, SPD und andere samt OB den Kardinalfehler begangen haben, das Nuxit-Bürgerbegehren ignorant und großkotzig abzulehnen. Das hat sich gerade auch bei den CSU-Verlusten in Neu-Ulm gerächt.

Rederer hat recht: Neu-Ulm ist insgesamt moderner und urbaner geworden. Was den Grünen zugute kommt. Gespannt darf man sein, welche Konsequenzen alle Neu-Ulmer Parteien und Vereinigungen für die Kommunalwahl ziehen. Was die Stadtrats- und OB-Kandidaten betrifft, braucht die Stadt dringend neue Köpfe. Sonst wird es vor allem für die CSU wieder ein Desaster.