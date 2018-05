Parteien CSU fordert mehr Mut in der Politik

Neu-Ulm / swp

„Selbstkritisch, aber selbstbewusst und sicher in dem Wissen um unsere Erfolge, das muss unser Auftreten in der Politik sein.“ Unter diesem Motto stand die Hauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Neu-Ulm. Der Vorsitzende Hilmar Brunner beleuchtete verschiedene Themen. Er nahm „die teils chaotisch, zumindest aber verwirrende Zeit nach der Bundestagswahl mit den gescheiterten Jamaikaverhandlungen“ ebenso auf wie den Wechsel in Bayern, heißt es in einer Mitteilung.

Brunner wünscht sich mehr Zukunftsperspektiven von der Politik auf Bundesebene, es fehle ein wenig der frische Wind. Rente, Gesundheit, Digitalisierung seien die Themen, die die Menschen bewegen, „das sind die Fragen, auf die wir Antworten wollen“. Mehr Mut zur Zukunft sollte der Wahlspruch der Parteien sein.

Über ihre neuen Aufgaben im Bildungsausschuss, für Sicherheit, Sport und Kommunales referierte die Landtagsabgeordnete Beate Merk. Das schlechte Ergebnis der CSU bei der Bundestagswahl dürfe nicht auf die Landtagswahl durchschlagen, warnte die ehemalige Ministerin. Die Industrie sei dringend auf eine Digitalisierungsoffensive angewiesen, der Arbeitsplatzerhalt sei dabei ein wichtiges Kriterium.

Die Neu-Ulmer CSU ehrte langjährige Mitglieder: Eugen Strobel für 25 Jahre, Jörg Weyhmüller (30 Jahre), Franz Bayer (35) und Peter Noll (50).