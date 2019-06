Der erste Christopher Street Day auf dem Münsterplatz lockt tausende Besucher an. Oberbürgermeister Czisch plädiert für eine offene Gesellschaft.

Bunt: Mit diesem Wörtchen lässt sich das Treiben auf dem Münsterplatz wohl am besten beschreiben. Es liegt nicht nur an den zahllosen Regenbogenfahnen, Symbol der Akzeptanz einer Vielfalt von Lebensformen, die die Besucher des Christopher Street Day (CSD) schwenken oder um sich geschlungen haben. Gemeint ist vor allem die Buntheit der Menschen.

Da sind etwa Timo Sontheimer und sein Ehemann Florian, die im Partnerlook gehen: blaue Hot Pants, rote Hosenträger, auf ihren eng anliegenden Shirts prangt jeweils der Schriftzug „Game Boy“. Die beiden haben sich als Figuren einer legendären Videospiel-Reihe verkleidet. Timo ist „Super-Mario“, Florian „Luigi“. Sie finden es toll, ihr Schwulsein an so einem Tag optisch auszuleben, „nicht so ein Einheitsbrei zu sein“, wie Timo sagt.

Schief angeguckt

Der Sozialversicherungsfachangestellte aus Ulm freut sich, „ich hätte nicht gedacht, dass es hier so voll wird“. Nein, in Deutschland müsse man sich nicht mehr verstecken, „auch wenn wir manchmal noch schief angeguckt werden, weil wir Händchen halten“. Angst vor Diskriminierung kennt er dennoch. Im Auslandsurlaub, zuletzt in Indien, geben er und sein Mann sich immer wieder mal als Brüder aus, weil sie sonst Ärger befürchten.

Liv ist Schülerin und kommt aus München. „Aber bei uns ist erst in sechs Wochen CSD.“ Sie hat ein Plakat gemalt, auf dem in englischer Sprache „Gratisumarmungen für alle“ steht. Warum sie hier ist? „Um für Toleranz zu demon­strieren.“

Ein paar Meter weiter steht eine Monster-Fliege: schwarzer Taucheranzug, goldener Helm, auf dem Rücken Metallflügel. „Ich bin der Cyber-Eros, ich bin die moderne Form der Liebe“, sagt Rudolf Arnold. Mehr als 100 Stunden habe er an seinem Kostüm gebastelt, es hat sich gelohnt: Ständig wollen sich CSD-Besucher einzeln oder grüppchenweise mit ihm fotografieren lassen.

Der 9. Ulmer Christopher Street Day, der am Samstagnachmittag auf dem sonnenüberfluteten Münsterplatz beginnt und bis in die späten Abendstunden dauert, bevor dann im Theatro bis in den frühen Morgen weitergefeiert wird, ist etwas Besonders. Erstmals geht die Veranstaltung nicht mehr auf dem zuletzt viel zu eng gewordenen Marktplatz oder am Neu-Ulmer Petrusplatz, sondern im Herzen der Stadt über die Bühne – vor einigen Jahren noch undenkbar.

Für Michael Frech und die anderen Vorstandsmitglieder des CSD-Vereins erfüllt sich damit ein Herzenswunsch. „Die Stadt war uns wohlgesonnen, wir mussten nicht mal mehr darum kämpfen“ ruft er von der Musikbühne ins Mikrophon und bittet um einen „Riesenapplaus für den Oberbürgermeister“. Den der auch bekommt – obwohl er von Moderatorin Elise van Tastic als „Gunter Tschech“ angekündigt worden ist.

Gunter Czischs kurze Rede ist ein Plädoyer für eine offene Gesellschaft. „Sie sind nicht nur in der Stadtmitte, sondern auch im Herzen der Stadtgesellschaft angekommen“, sagt er. „Allen, die das Gegenteil wollen“ müsse man deutlich entgegenhalten: „Vielfalt ist Bereicherung, Chance – und keine Bedrängnis.“ Und selbstverständlich: Auch im nächsten Jahr werde der CSD wieder auf dem Münsterplatz stattfinden.

Extraordinäres Gebäck

Schlager, Glam-Pop, House, auch ein bisschen Comedy, teils von besserer, teils von bescheidener Qualität, bestimmen das Bühnenprogramm. Rund um den Münsterplatz sind zahlreiche Stände aufgebaut: Das geht beim Fetisch-Shop los und endet bei zahlreichen kulinarischen Angeboten. So hat etwa die Pâtisserie Horn extraordinäre Leckereien in Phallus-Form gebacken. Aber natürlich bekommt man auch Unverfänglicheres zu kauen und zu schlucken. Auch die Parteien sind mit Infoständen und Stadträten zugegen: Grüne, SPD, FDP, Linke, Piraten – und erstmals die CDU.

