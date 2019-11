Es werden mehr und mehr und mehr, so um kurz nach 18.30 Uhr auf dem Ulmer Münsterplatz. Mehr Radler. Am Ende werden es heute Abend knapp 30 sein. Im Sommer kamen immerhin einmal 80 zusammen. Aber brrrrrr, es ist in diesen Tagen abends frisch und dunkel. Das ist den eingefleischten Radlern egal. Sie drehen schon ihre Runden auf dem Platz. Aufwärmen. Und sehen mit ihren leuchtenden Westen aus wie Glühwürmchen.Wo es gleich hingeht? Mal schauen, heißt es von allen Seiten. Es gibt keinen Chef, sie lassen sich wie immer treiben durch die Stadt – und zwar als Verband, wie laut Straßenverkehrsordnung mehr als 15 gemeinsam fahrende Räder bezeichnet werden. Für sie gelten die Regeln eines Fahrzeugs. Ist diese kritische Masse also erreicht, dürfen beispielsweise die restlichen Radler der Kolonne die Ampel noch passieren – auch wenn die schon auf Rot geschaltet hat. Und sie dürfen nebeneinander auf der Straße fahren. Die Autos müssen das akzeptieren und hinterhertuckern.

Werbung auf dem Ampelpfosten: die „Critical Mass“ macht mobil.

© Foto: Isabella Hafner

Critical Mass: Im Radler-Flashmob durch Ulm und Neu-Ulm

Das alles finden die Teilnehmer ziemlich gut. Denn sie wollen, dass man guckt. Vor allem die Autofahrer sollen irritiert sein. Sie würden in Ulm viel zu viel Platz verbrauchen und die Stadt verstopfen. Ulrich Auer ist bei fast jeder Tour in Ulm dabei. Er startet an jedem letzten Freitag des Monats am Stadthaus. Auch am kommenden Freitag, 29. November, ist wieder mal ein „Critical-Mass“-Event geplant.Auer hat zwar einen Führerschein, aber kein Auto. Andere Teilnehmer haben ein Auto, nutzen es aber hauptsächlich für Fahrten außerhalb der Stadt oder um Sachen zu transportieren. Stefan Schwarz sagt: „Wir wollen das Autofahren nicht verbieten, sondern eine friedliche Koexistenz. Wir wollen zeigen, dass es für Leute in der Stadt selbstverständlich sein kann, das Rad zu nehmen.“ Gleichzeitig kann er Leute verstehen, die klagen, von Söflingen in die Innenstadt zu fahren, das sei ihnen zu gefährlich oder zu umständlich. Die Stadt ist noch nicht radgerecht.

Radfahrer: „Ein bisschen hat sich in Ulm schon getan“

Neben ihm steht Jürgen Orlowski mit Rad und Sturzhelm. „Wir wollen auf die Bedürfnisse der Radfahrer aufmerksam machen. Die auf den Straßen markierten Schutzstreifen reichen zum Beispiel nicht aus.“ Manche Autofahrer würden die gar nicht wahrnehmen. Ulrich Auer ergänzt: „Die letzten Jahrzehnte waren sehr autogeprägt. Wenn man sich die Straßen anschaut, dann sind die für Autofahrer konzipiert.“ Er findet, Parkplätze sollten reduziert werden zu Gunsten von Radwegen. Ein bisschen etwas hat sich allerdings in Ulm schon getan: Dort, wo die drei gerade stehen, auf dem Münsterplatz, war in den 60er-Jahren alles mit Pkw zugeparkt. In der Weststadt wurde vor nicht allzu langer Zeit die parallel zur Wagnerstraße verlaufende Wörthstraße zur Fahrradstraße umetikettiert.

Auch von der Ulmer Oststadt führt eine Radroute über den Karlsplatz zum Bahnhof. Auf diesen Routen haben Radler Vorfahrt und dürfen nebeneinander fahren. Gut – aber noch viel zu wenig sei das, finden Auer und Orlowski. „Die Hälfte aller Autofahrten geht über eine Distanz von weniger als fünf Kilometern“, sagt Auer.

Erste Critical-Mass-Aktion fand in San Francisco statt

Die Critical-Mass-Events, die seit ein paar Jahren sogar schon in kleineren deutschen Städten stattfinden, zeigen, dass viele Leute aufs Rad umgestiegen sind und deshalb radgerechte Städte wollen. Im „Smogloch“ Stuttgart waren mal knapp 1.800 dabei. „Da ist dann ‘ne Kreuzung schon mal für zwanzig Minuten dicht, das ist richtig heftig“, sagt Ulrich Auer. Doch nur wenn eine kritische Masse zusammen kommt, wird auch gefahren. In Ulm funktioniere das aber eigentlich immer.

Die Critical-Mass-Teilnehmer schieben ihre Räder durch die Glacis-Galerie in Neu-Ulm.

© Foto: Isabella Hafner

Die erste CM-Aktion fand vor mehr als 25 Jahren in San Francisco statt. Seitdem treffen sich Radfahrer auf der ganzen Welt zu solchen Radumzügen: Hatten 2004 in Budapest nur einige hundert teilgenommen, fuhren im April 2007 rund 50.000 Menschen durch die Innenstadt, ein Jahr später 80.000. 1997 ging es in Berlin los: mit 20 Leuten. Nach einem halben Jahr waren es etwa 500, vergangenes Jahr 3.000. Ähnlich schnellen die Teilnehmerzahlen in anderen Städten in die Höhe.

Critical Mass: Ulmer Autofahrer und Passanten sind irritiert

Überall feiern die Leute das Zweirad. Sie sind der Meinung: Räder sind günstiger als Autos, verpesten die Luft nicht und sind leiser. Das kann man von den Critical-Mass-Radlern in Ulm nun nicht gerade sagen. Denn kurz nachdem sie gestartet sind, beginnen sie schon sich fröhlich durch die Stadt zu klingeln. Die Leute schauen sie irritiert an, Autofahrer werden ausgebremst und drehen Däumchen im Auto, bis das „Fahrzeug“ endlich an ihnen vorbei gezogen ist. Manche schmunzeln wohlwollend, andere schimpfen, sie sollen aus dem Weg gehen. Kinder sind begeistert. In den Sätteln sitzen verhältnismäßig viele Männer, viele mittleren Alters, ein paar Kinder, aber auch Studenten.

Critical Mass in Ulm: Nach 80 Minuten ist die Tour vorbei

Auch an diesem Abend suchen sich die Ulmer Radler wie immer mindestens eine Ampelkreuzung aus. Und sie radeln nach Neu-Ulm, durchs Wiley, schieben durch die Glacis-Galerie, kommen am Bahnhof vorbei, am Theater und nach 80 Minuten schwirren die bereiften Glühwürmchen gut gelaunt wieder auf dem Münsterplatz ein.