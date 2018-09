Arbeitsmarkt Crashkurs Deutschland für internationale Fachkräfte

Ulm / Henri Gallbronner

Kontakte knüpfen war angesagt beim International Welcome Day, den die IHK gemeinsam mit Nokia gestern zum ersten Mal ausgerichtet hat. Von der Anmeldung beim Einwohnermeldeamt bis zu den Modalitäten bei der Bewerbung erfuhren die rund

30 Teilnehmer – ein Großteil davon Studenten – alles, was es für den Start ins Arbeits- und Privatleben hierzulande braucht.

Den Anfang in der Tüftlergarage des IT-Unternehmens gestaltete der Hausherr: Dirk Theuerkauf, stellvertretender Leiter des Nokia-Standortes, machte erst einmal ordentlich Werbung für sein Unternehmen und die Wissenschaftsstadt. Und er betonte, dass Dinge wie das Erlernen der deutschen Sprache essenziell für zugewanderte Fachkräfte sind. Natürlich sei in seinem Unternehmen, das Angestellte aus 38 Ländern hat, Englisch die Hauptarbeitssprache. „Aber wir wissen auch: Es gibt eine Welt außerhalb des Technology Centers“, sagte Theuerkauf. Und auch dort muss man sich zurechtfinden.

Ganz viel Bürokratie

Die volle Ladung Deutschland bekamen die Teilnehmer aus vier Kontinenten dann von Nicole Bühlbecker vom Welcome Center der IHK Ulm serviert: Von der Anmeldung beim Einwohnermeldeamt bis zur Wohnungs- und Jobsuche wies die Expertin den Weg durch den Behörden- und Gesetzesdschungel.

Sie erklärte zum Beispiel, dass ausländische Absolventen einer deutschen Hochschule bis zu

18 Monate Zeit haben, sich hierzulande eine Arbeitsstelle zu suchen, bevor ihre Aufenthaltsgenehmigung verfällt. Und natürlich muss man als Neig’schmeckter auch die „Cleaning Rota“, wie die Kehrwoche auf Englisch heißt, beachten.

Ganz so frisch angekommen wie der Titel Welcome Day suggeriert, waren viele Teilnehmer der Veranstaltung allerdings gar nicht: Hasan Najjar ist Werkstudent bei Nokia. Seit März 2017 studiert der Syrer an der Uni Ulm. Nachdem er zuhause den Bachelor gemacht hat, bereitet sich gerade auf seinen Master-Abschluss vor. „Ich bin hierher gekommen, um die neuen Studenten kennenzulernen“, sagt er. Vielleicht könne er ja mit Ratschlägen dienen. „Manches ist aber auch für mich neu“, erzählt Najjar. Die Tipps für den angespannten Wohnungsmarkt fand er ganz interessant.

Der Nigerianer Sydney ist seit 2016 in Ulm. An der Hochschule studiert er Computer Science. Im Gegensatz zu Hasan Najjar ist er noch nicht bei einem Unternehmen angestellt. „Networking“ war daher der Hauptgrund für seine Teilnahme am Welcome Day. Ähnlich geht es der Mexikanerin Fabiola Domingez, die gerade ihren Doktor in Chemie macht. „Ich halte derzeit nach Jobangeboten Ausschau“, erzählt sie. Da käme prinzipiell auch Nokia in Frage.

Nichts geht ohne DIN-Norm

„Direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, ist das Beste, was ihr tun könnt“, meint auch Jürgen Brötz von der Neu-Ulmer Kolping-Akademie. Thema seines Vortrages ist der Bewerbungsprozess. Man nehme sich viel zu viel Zeit für das Ausarbeiten der Bewerbungsunterlagen und viel zu wenig, um bei interessanten Unternehmen einen Fuß in die Tür zu bekommen, erklärte er.

Gleichwohl sei es immens wichtig, Anschreiben und Lebenslauf perfekt zu gestalten. Das fange im digitalen Zeitalter schon bei der Größe der PDF an: Mehr als fünf Megabyte seien einfach nicht drin. Außerdem sollte gerade der Lebenslauf viele „weiße Lücken“ aufweisen – natürlich nicht inhaltlicher Art, sondern wegen der besseren Übersicht.

Auch auf die landestypischen Gepflogenheiten kommt es an: So erklärt der Experte seinem Publikum, dass es im Gegensatz zu anderen Nationen hierzulande immer noch üblich ist, ein Bewerbungsfoto einzusenden: „Alles andere kommt dem Personaler komisch vor.“ Das Anschreiben sollte übrigens nach DIN 5008 strukturiert sein. „Auch das ist typisch deutsch“, meint Brötz.