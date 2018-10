Bildung Courage auf dem Schulhof

Neu-Ulm / Sonja Fiedler-Tresp

Kinder aus 25 verschiedenen Ländern besuchen die Grundschule Stadtmitte. Gemeinsam wollen sie nun ein Zeichen für Toleranz und Solidarität setzen: Am Donnerstag wurde ihnen der Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ in einem Festakt verliehen und ein Schild mit dieser Aufschrift aufgehängt. Damit sei die Neu-Ulmer Grundschule eine von 60 Schulen in Schwaben, die diese Auszeichnung tragen dürfen, sagte Regionalkoordinatorin Uta Manz.

„Unten in eurer Schule steht der Satz: Behandele andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest“, sagte Landrat Thorsten Freudenberger bei seiner Begrüßungsrede. „Das ist das Wichtigste. Diese Regel können alle verstehen. Auch Erwachsene.“ Es freue ihn, dass die Schule sich auf diesen Weg der Toleranz gemacht habe. Der Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg lobte die Schulgemeinschaft: „Ich finde es klasse, wenn Kinder Verantwortung übernehmen für das Klima an der Schule.“ Er hoffe, dass dies ein Signal für andere Schulen und für Erwachsene sei.

Zu Gast bei der Verleihung war auch Johanna Kienzerle, offizielle Patin vom Rotary Club Ulm/Neu-Ulm, der seit Jahren Sprachprojekte an der Grundschule fördert. „Ich bin immer wieder begeistert, mit wie viel Engagement ihr Kinder aus so vielen Ländern miteinander lernt und lebt“, sagte sie. Mit dem Einsatz für Toleranz hätten die Schüler ein gutes Fundament gelegt. „Es ist wichtig, dass ihr dieses Verständnis mitnehmt in die nächste Schule und auch an Jüngere weitergebt.“

Um die Auszeichnung zu erhalten, haben Schüler, Lehrer und weitere Schulangehörige schriftlich versichert, sich gegen Diskriminierung einzusetzen, erklärten die Schulsprecher Katja, Berke und Emily, die souverän durch die Veranstaltung führten. Zudem würden nun jährlich Projekte zum Thema durchgeführt. Eine bunte Fahne für Toleranz habe die Kunst-Arbeitsgemeinschaft bereits gestaltet.

Die Schulleiterin Beate Altmann war nicht nur auf ihre Schüler stolz, sondern sie lobte auch die Lehrer „für ihr Engagement mit Herzblut und Leidenschaft“.