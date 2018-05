Ausstellung Costa Rica im Naturkundlichen Bildungszentrum

Ulm / Alexander Honold

„Faszination neue Welt – Leben und Forschen in Costa Rica“ heißt die neue Sonderausstellung im Naturkundlichen Bildungszentrum Ulm. Zu sehen gibt es faszinierende Bilder der Tierwelt und der Bevölkerung. Die Fotografien stammen von Juliane Gregor und Christian Schmid, die beide unabhängig voneinander mehrere Jahre in dem mittelamerikanischen Land unterwegs waren.

Schmid, der an der Uni Ulm Biologie studierte, konzentriert sich auf die Tierwelt. So kamen ihm Mangrovenreiher, Stirnlappenbasiliske und weiße Fledermäuse vor die Linse. Sein Foto „Camouflage“, das eine Greifschwanz-Lanzenotter zeigt, bekam beim Wettbewerb „GDT European Photographer of the Year“ eine lobende Erwähnung.

Juliane Gregor lichtete über mehrere Monate hinweg die Costa Ricaner ab. Auch besuchte sie immer wieder die Guaymi, ein indigenes Volk in der Region. Dadurch entstanden neben beeindruckenden Bildern auch sehr persönliche Geschichten, die einen Einblick in das Leben dieser Menschen ermöglichen. „Ziel der Ausstellung ist es, Mensch und Natur zusammenzufügen“, sagt Stefanie Batke vom Naturkundlichen Bildungszentrum.

Anfang des Jahres hat das Museum zwei neue Tierpräparate gekauft, die zur Sonderausstellung erstmals gezeigt werden. Dabei handelt es sich um ein Zweifingerfaultier mit seinem Jungen, das aus einem Tierpark in Rheinland-Pfalz stammt, und um einen Ozelot aus Stendal in Sachsen-Anhalt. Schon länger im Bestand sind die zwei Panzer der in Costa Rica vorkommenden Karettschildkröten-Arten.

Die Ausstellung in NaturkundlichenBildungszentrum (Korn­hausgasse) läuft noch bis 30. September.