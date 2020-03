Jeden Morgen, pünktlich um 9 Uhr, setzt sich Cordula Krusche aus Ulm vor ihren Tablet-Computer und öffnet das Videochat-Programm „Skype“. Auf dem Bildschirm winken ihre Enkel. Zwei grüßen aus Karlsruhe (3 und 6 Jahre), einer sitzt in Augsburg (4). Nach dem Hallo-Sagen beginnt die gemeinsame Bastelstunde. Mal macht Krusche mit den Kindern Osterschmuck, ein anderes Mal fädeln sie zusammen Perlen auf. Dabei hält Krusche die benötigten Materialien in die Kamera und erklärt die einzelnen Schritte. Anschließend sind die Kleinen an der Reihe. „Es ist immer ein großer Spaß“, sagt Krusche lachend. „Da die Kindergärten und Schulen wegen des Coronavirus derzeit geschlossen sind, freuen sich meine Enkel über das Unterhaltungsprogramm – und meine beiden Töchter können währenddessen durchschnaufen, weil der Nachwuchs beschäftigt ist.“

Cordula Krusche hat Bastel-Kanal auf Youtube ins Leben gerufen

Die Begeisterung bei den morgendlichen Runden hat Krusche dazu motiviert, in Corona-Zeiten auch für andere Familien da zu sein. Seit einer Woche stellt die 58-Jährige immer wieder Clips auf Youtube online. Auf ihrem Kanal „Kreativraum Ulm“ trägt Krusche Bastelideen vor und zeigt, wie sie umgesetzt werden.

Youtube

Ob Mandala-Mobile oder Osterküken: Krusche, die unter anderem an der Familienbildungsstätte Bastelkurse gibt, lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen. Die Videos sind zwischen drei und 15 Minuten lang, die Vorlagen gibt es als Download. „Mein Ziel ist es, Kindern und Eltern zu zeigen, wie sie aus Dingen, die jeder zuhause hat, etwas Schönes gestalten können“, erklärt Krusche. „Zudem sollen meine Zuschauer beim Basteln die Corona-Krise für einige Augenblicke vergessen können.“

Bei der Videoproduktion wird Krusche von ihrem Mann unterstützt. Er ist fürs Filmen zuständig und verwendet dafür sein Smartphone und seinen Tablet-Computer. Nachdem die Szenen im Kasten sind, kümmert er sich um den Schnitt. Von der Planung bis zum Hochladen vergehen oftmals bis zu acht Stunden, berichtet Krusche. Die meiste Zeit fließe in die Vorbereitung: „Ich mache mir viele Gedanken, welche Bastelmotive für den Kanal geeignet sind. Außerdem fertige ich die Zeichnungen für die Vorlagen selbst am Computer an.“

Krusche ist froh, dass sie ihre Leidenschaft fürs Basteln auch in der aktuellen Situation mit anderen teilen kann. Ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten, beispielsweise bei der Wohnungslosenhilfe oder im Café International, könne sie derzeit nicht ausüben. Da sei es schön, sich vorübergehend einem neuen Projekt zu widmen.

Basteln mit Cordula: Bereits sechs Videos sind online

Krusche hat bereits sechs Videos hochgeladen, die bisher vor allem in ihrem Bekanntenkreis geteilt wurden. Die Rückmeldungen seien durchweg positiv. Eine Freundin habe ihr bereits ein Foto geschickt, wie sie die Motive mit ihren Kindern nachbastelt. Andere Zuschauer hätten bereits eigene Vorschläge eingereicht. „Ich habe mich über das bisherige Feedback sehr gefreut“, sagt sie. Krusche hofft, dass ihre Videos in Zukunft ein noch breiteres Publikum erreichen: „Mir geht es nicht um Klicks. Aber ich freue mich natürlich, wenn die Zahl meiner Zuschauer weiter steigt.“ Derzeit arbeitet Krusche an einem Video, in dem sie erklärt, wie man über Skype verschiedene Spiele spielen kann.

Ob Krusche ihre Youtube-Aktivitäten auch nach der Corona-Zeit fortsetzten wird, hat sie noch nicht entschieden. „Ich wünsche mir natürlich, dass bald wieder Normalität einkehrt“, betont sie. Dann könne Krusche wieder ihren regulären Tätigkeiten nachgehen und mit ihren Enkelkindern endlich wieder am selben Tisch basteln.