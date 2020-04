Bereits in der vergangenen Woche standen die Zeichen auf Absage, nun steht die Entscheidung fest: Das Internationale Donaufest, das vom 3. bis zum 12. Juli in Ulm und Neu-Ulm über die Bühne gehen sollte, wird aufgrund der Corona-Krise abgesagt. Das bestätigte Sebastian Rihm, der Direktor des Donaubüros, auf Anfrage.

Donaufest 2020: Veranstaltungen auf dem Münsterplatz waren geplant

Jedes zweite Jahr bringt das Internationale Donaufest die Gäste aus den Donauländern zusammen und präsentiert die Bandbreite der Kulturen, Musik- und Tanzformen sowie der kulinarischen Spezialitäten an der Donau. In diesem Jahr hätte es auch wieder Veranstaltungen auf dem Münsterplatz geben sollen. Erinnert sei an das erste Internationale Donaufest 1998, als der ungarische Schriftsteller von Weltformat György Konrad seine mittlerweile berühmte Donauanhörung vor dem Münsterportal vorgetragen hatte. Analog dazu hätten im Juli klassische Konzerte vor dem Hauptturm stattgefunden – was sicherlich ein Highlight des diesjährigen Festivals gewesen wäre.

Die Absage des Donaufestes dürfte auch bei der Entscheidung, ob der Schwörmontag am 23. Juli 2020 stattfinden kann, eine Rolle spielen.