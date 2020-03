Die Städte Ulm und Neu-Ulm trennt nur die Donau – beim Coronavirus rückt diese Grenze nun in den Vordergrund: In Bayern müssen alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt werden. Das hatte Ministerpräsident Markus Söder am Dienstagmittag in München verkündet. „Wir wollen kein Kompetenzwirrwarr unter den Ländern“, sagte Söder. Doch in Baden-Württemberg gibt es keine Regelung, nur eine Empfehlung von Sozialminister Manne Lucha.

Ratiopharm-Arena: Auftritte von Max Giesinger und Martin Rütter auf der Kippe

Die Folge: Nach aktuellem Stand fallen nur in Neu-Ulm reihenweise Veranstaltungen aus. Am Freitag sollte in der Ratiopharm-Arena der Sänger Max Giesinger auftreten, am Samstag Hundeprofi Martin Rütter. Für kommenden Dienstag war die Rockshow „Rock meets Classic“ geplant. Daraus wird wahrscheinlich nichts: Die Veranstaltungen könnten wohl „nicht zum bisher geplanten Termin stattfinden“, heißt es auf der Website der Ratiopharm-Arena.

Ganz anders die Situation in Ulm: Die Stadt sagt vorerst wegen des Coronavirus keine Veranstaltungen ab. Auch die Ulmer Denkanstöße werden wie geplant von Mittwoch bis Samstag im Stadthaus stattfinden. Das wurde am Dienstagvormittag bei einer Sitzung des Verwaltungsstabs im Rathaus beschlossen, wie Pressesprecherin Marlene Müller auf Anfrage mitteilt.

Man habe im Rathaus die aktuellen Entwicklungen im Auge und überprüfe den Stand der Dinge regelmäßig, berichtet Müller. Es gibt in Ulm aber Ausnahmen: Die Hauptversammlung der Feuerwehr Ulm am Freitag wurde abgesagt, um die Einsatzbereitschaft weiterhin gewährleisten zu können. Auch der lebendige Kreuzweg entfällt, die Jubiläumsfeier der jüdischen Gemeinde wird auf Juni verschoben.

Bayern untersagt Großveranstaltungen bis 19. April

Gesundheitsminister Jens Spahn hatte empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wegen des Coronavirus abzusagen. Die Ulmer Regionalgruppe der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges begrüßte diesen Vorschlag in einer Stellungnahme. Sie forderte den Bund auch dazu auf, die Militärübung „Defender“ der USA, die auch in Deutschland stattfindet, zu stoppen. Die Übung gefährde „alle durch eine Erhöhung des Ansteckungspotentials“. Die USA proben die Verlegung großer Truppenteile durch Europa. An der Übung sind etwa 37 000 Menschen beteiligt.

Bayern hält sich an die Empfehlung von Spahn, die Regelung gilt vorerst bis einschließlich 19. April. Das Gesundheitsministerium wurde beauftragt, Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern bis zum Ende der Osterferien zu untersagen, teilte die Staatskanzlei nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München mit. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, das betreffe auch alle sportlichen Großveranstaltungen.

Der Freistaat selbst schließt von diesem Mittwoch (11. März) an bis zum 19. April alle staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser. An den Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie an den Kunst- und Musikhochschulen wird der Beginn der Vorlesungszeiten auf den 20. April verschoben.