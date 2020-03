Das Coronavirus wirkt sich auch auf die Arbeit in den Ämtern aus. In Baden-Württemberg gibt es einen Shutdown. Wer persönlich in die Dienstelle des Landratsamtes in Ulm oder Ehingen gehen möchte, steht vor verschlossenen Türen. Die Ämter sind ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Das gilt auch für die Gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Ulm.

Die Dienststellen sind weiterhin per Telefon, E-Mail und Post erreichbar und werden die notwendigen Dienstleistungen über diese Wege erbringen. Persönliche Termine finden nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung statt.

Die wichtigsten Telefonnummern im Überblick:

Kfz-Zulassung in Ulm und Ehingen: Telefon 0731/185-1444. Bereits online gebuchte Termine in den Zulassungsstellen in Ulm und Ehingen bleiben bestehen.

Führerscheinstelle in Ulm: Telefon 0731/185-1446

Führerscheinstelle in Ehingen: Telefon 07391/779-2434

Ausländerbehörde in Ulm: Telefon 0731/185-1901. Asyl: Telefon 0731/185-1900

Ausländerbehörde in Ehingen: Telefon 07391/779-2425 oder -2415

Dezernat Jugend und Soziales in Ulm: Telefon 0731/185-4385 oder -4399

Dezernat Jugend und Soziales in Ehingen: Telefon 07391/779-2455

Zentrale Information in Ulm: Telefon 0731/185-0

Erreichbarkeit der Ämter

Das Landratsamt Ulm sowie in Ehingen und die dazugehörigen Behörden sind wie folgt erreichbar:

Montag bis Mittwoch: 8 bis 16 Uhr

Donnerstag: 8 bis 17.30 Uhr

Freitag: 8 bis 12.30 Uhr

Diese Dienstellen sind von der Regelung betroffen

Landratsamt Ulm

Zulassungsstelle Ulm

Suchtambulanz Ulm

Landratsamt Ehingen

Fachdienst Soziale Sicherung, Jobcenter Alb-Donau, Außenstelle Ehingen

Dienststelle Flurneuordnung in Ehingen

Die Kreismedienzentren in Ulm und Ehingen

Das sagt der Landrat dazu

„Wir übernehmen damit Verantwortung für die Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagte Landrat Heiner Scheffold. „In dieser schwierigen Situation muss unsere Kreisverwaltung aber für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis arbeits- und handlungsfähig bleiben. Deswegen kommen wir in unser aller Interesse um diese Einschränkungen nicht herum.“