Ein Stück Alltag kehrt zurück. Aufgrund der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg dürfen kleine und mittlere Geschäfte seit Montag wieder öffnen. In Ulm hatte dies zur Folge, dass die Innenstadt bereits am Vormittag deutlich belebter war als in den vergangenen Wochen: Mehr Menschen schlenderten durch die Fußgängerzone, begutachteten die Schaufenster der Läden – und traten wieder ein.

Gänßlen: Lieferservice für Spielwaren war vor Ostern sehr gefragt

Spielwarenhändler Jürgen Gänßlen (rechts) kann seit Montag wieder seine Kundschaft im Laden beraten

© Foto: Alexander Kern

Jürgen Gänßlen freute sich sehr über die ersten Kunden in seinem Laden nach der knapp vierwöchigen Zwangspause: „Es ist gut, dass wieder etwas Normalität eingekehrt.“ Der Inhaber des Spielwarengeschäfts „Gänßlen“ in der Herdbruckerstraße überbrückte die Lockdown-Phase mit einem Lieferservice. „In den Tagen vor Ostern war ich im Dauereinsatz, habe Spielzeug in der ganzen Stadt ausgefahren. Mit so vielen Bestellungen hatte ich vorher nicht gerechnet. Ich bin den Kunden sehr dankbar für die Unterstützung in dieser schwierigen Phase“, sagt Gänßlen.

Buchhandlung Jastram: „Gewöhnungsbedürftige Situation“

Samy Wiltscheck, Inhaber der Buchhandlung Jastram, trägt bei der Kundenberatung eine Maske.

© Foto: Alexander Kern

Auch Samy Wiltscheck von der Buchhandlung Jastram in der Schuhhausgasse war positiv überrascht von der hohen Zahl der Bestellungen, die in den vergangenen Wochen bei ihm eingingen und anschließend ausgeliefert oder abgeholt wurden. „Statt einer Beratungsbuchhandlung waren wir in dieser Zeit quasi eine Versandbuchhandlung“, sagt Wiltscheck und betont darüber hinaus: „Diese Bestellungen haben uns gerettet.“ Dass er jetzt seinen Laden wieder öffnen kann, sieht Wiltscheck freilich positiv. Dennoch sei es aktuell eine komische Situation: „Wir dürfen nur drei Kunden in den Laden lassen, tragen Masken, haben Desinfektionsmittel und Papiertücher bereitgestellt. Wer in den Laden möchte, muss vorher klingeln. Das ist gewöhnungsbedürftig und muss sich erstmal einspielen.“ Wiltscheck versuche, gemeinsam mit seinen drei Angestellten einen „skeptischen Optimismus“ an den Tag zu legen.

Comic Home: Corona-Soforthilfe war dringend notwendig

Thomas Treutler von „Comic Home“ in der Frauenstraße hat eine Trennscheibe vor seine Kasse gestellt.

© Foto: Alexander Kern

Für Thomas Treutler vom Comic-Laden „Comic Home“ kam Corona zu einem besonders schlechten Zeitpunkt. Er hatte sein Geschäft in der Frauenstraße erst vor einem Jahr geöffnet, kurz vor Beginn der Krise in Deutschland seien die Umsätze spürbar gestiegen. Treutler: „Ich war auf einem sehr guten Weg – dann kam das Virus.“ Mit einem Abhol- und Lieferservice hielt sich Treutler über Wasser, das habe sehr gut funktioniert „Trotzdem hat es mich natürlich tierisch gefreut, als klar wurde, dass ich wieder öffnen darf“, sagt Treutler. Um weiter liquide zu bleiben, hatte Treutler die Corona-Soforthilfe beantragt. Die 9000 Euro seien bereits ausgezahlt worden. „Dieser Zuschuss war dringend notwendig“, so Treutler. Um seine Kunden und sich selbst zu schützen, hat Treutler eine Trennscheibe an der Kasse montiert. Zudem trägt er Maske.

Duft und Wärme: Inhaber freut sich über Laufkundschaft

Olaf Reichhardt von „Duft und Wärme“ freut sich darüber, dass in der Ulmer Innenstadt wieder Leben einkehrt.

© Foto: Alexander Kern

Als Drogerie-Anbieter durfte Olaf Reichhardt in seinem Geschäft „Duft und Wärme“ auch in den vergangenen Wochen Kunden bedienen. Trotzdem freut sich Reichhardt darüber, dass auch einige andere Läden in der Frauenstraße nun wieder geöffnet sind: „Ich kann jetzt wieder mit mehr Laufkundschaft rechnen“, erklärt Reichhardt.