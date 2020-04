Ein erster wirtschaftlicher Schock in der Corona-Krise: Das Reisebüro Honold – eines der ältesten in Ulm und Neu-Ulm – schließt wegen der Folgen der Pandemie zum Jahresende 2020 und kündigt alle Mitarbeiter. Dazu Geschäftsführer Wolfgang Brauchle (66) in einer Mitteilung: „Die Corona-...