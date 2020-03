Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu hemmen, wird in Stuttgart von Freitag an der vordere Einstieg bei allen Bussen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) nicht mehr erlaubt. Damit werden in den Bussen der SSB „bis auf Weiteres keine Tickets verkauft“, heißt es auf der Webseite der SSB. Das soll von Freitag an offenbar auch in Ulm so kommen, wie ein Twitterpost der SWU nahelegt.

SWU-Busse in Ulm: Kein Einstieg vorne und keine Tickets im Bus

Auf Twitter fragte ein Nutzer, ob das Vorgehen der SSB in Stuttgart auch in den Bussen in Ulm geplant sei. Darauf antworten die SWU: „(...) wir werden das auch machen. Bereits ab morgen wird der Einstieg vorne, nicht mehr möglich sein. Es werden entsprechende Hinweise an die Fahrzeuge angebracht.“

Das würde bedeuten, dass der Kauf von Tickets im Bus beim Fahrer nicht mehr möglich wäre. Damit blieben nur Automaten oder das Online-Ticket.