Noch ist nichts entschieden, aber die Zeichen stehen eindeutig auf Absage. „Wir nehmen die Lage sehr ernst und beobachten alles ganz genau“, sagt der Direktor des Donaubüros, Sebastian Rihm. Entschieden werden soll spätestens vor Ostern, ob das diesjährige Internationale Donaufest (3. bis 12. Juli), das zwölfte in der Reihe, stattfinden kann oder wegen der Corona-Krise ausfallen muss.

Die Oberbürgermeister von Ulm und Neu-Ulm treffen die Entscheidung

Ähnlich zurückhaltend äußert sich Ulms zweiter Bürgermeister Martin Bendel, der nicht nur für die städtischen Finanzen zuständig ist, sondern als einer von zwei Geschäftsführern auch für das Donaubüro als Veranstalter des Festes. „Es sieht schlecht aus“, sagt er und verweist auf die noch ausstehende Gesellschafter-Versammlung, in der die beiden Oberbürgermeister der Städte Ulm und Neu-Ulm letztlich die Entscheidung werden fällen müssen. „Das entscheidet nicht nur eine Person“, sagt Bendel, schließlich seien viele daran beteiligt.

Beim Donaufest geht es um Begegnungen – wegen Corona schlecht möglich

Aber auch wenn das offizielle Statement noch aussteht, sind die Zeichen in der Krise eindeutig. Nicht zuletzt deshalb, weil ein Wesensmerkmal des Donaufests eben gerade das ist, was in Zeiten von Corona tunlichst vermieden werden soll: nämlich die Begegnung von Menschen. Beispielsweise beim Jugendcamp mit Jugendlichen aus allen Donauländern, oder beim für Cello geplanten Musikwettbewerb für Nachwuchskräfte.

Geschlossene Verträge mit Künstlern und Gastronomen werden schon geprüft

Wiewohl die Zeit kaum eine andere Entscheidung zulässt, ist sie noch nicht gefallen. „Wir sind noch im Entscheidungsprozess“, sagt Bendel, bei dem es nach Informationen der SÜDWEST PRESSE aber bereits auch darum geht, geschlossene Verträge mit Künstlern, Kunsthandwerkern und Gastronomen zu überprüfen und gegebenenfalls zu kündigen. Ob und wie das gelingen wird, kann der Finanzbürgermeister auch noch nicht sagen. „Die Vorbereitungen sind ja auf Hochdruck gelaufen. Das ist eine sehr schlechte Situation“, sagt Bendel, nach dessen Worten dem Team ein tolles Programm gelungen sei: „Das tut richtig weh.“

Nach vielen Jahren: Es hätte Veranstaltungen auf dem Münsterplatz gegeben

Ohne viel verraten zu wollen, verrät Bendel, dass es heuer nach vielen Jahren wieder Veranstaltungen auf dem Münsterplatz gegeben hätte. Erinnert sei an das erste Internationale Donaufest 1998, als der ungarische Schriftsteller von Weltformat Georgy Konrad seine mittlerweile berühmte Donauanhörung vor dem Münsterportal vorgetragen hatte. Analog dazu hätten im Juli klassische Konzerte vor dem Hauptturm stattgefunden – was sicherlich ein Highlight des diesjährigen Festivals gewesen wäre.

Kein Ersatztermin für das Donaufest

Vermutlich wird das 12. Donaufest nicht nachgeholt. Tendenziell fällt es ersatzlos aus, wie Bendel sagt.