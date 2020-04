Denjenigen, die die Quarantäne anordnen und überwachen, mache sie keinen Vorwurf, sagt die Covid-19-Patientin am Telefon. „Die Leute vom Gesundheitsamt tun mir leid.“ Doch was die Ulmerin, die ihren Namen zu ihrem eigenen Schutz und aus Rücksicht auf ihr Umfeld nicht in der Zeitung lesen möc...