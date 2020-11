Auch der Alb-Donau-Kreis und der Stadtkreis Ulm verzeichnen heute erneut hohe Fallzahlen. Der Inzidenzwert in beiden Gebieten ist im Vergleich zum Vortag gestiegen.

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis aktualisiert täglich die Infektionszahlen. Das sind die Werte für den Stadtkreis Ulm am Mittwoch (Stand: 04.11.2020; 16:50Uhr):

Der Inzidenzwert ist auch im Alb-Donau-Kreis gestiegen. Das sind die Fallzahlen am Mittwoch im Detail

(Stand 04.11.2020; 16:50 Uhr):

Auch die Nachbarstadt verzeichnet am Mittwoch erneut hohe Infektionszahlen. Im Neu-Ulmer Landkreis befinden sich aktuell mehrere Schulklassen und Kita-Gruppen in Quarantäne.

Der neuebringt neue Corona-Regeln mit sich. Doch sind die in allen Bundesländern gleich? Vor allemsind von Regelunterschieden inbetroffen. Was hier also zu beachten gilt, lest ihr hier.