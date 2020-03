Coronavirus – die aktuelle Lage in Ulm: Aufgrund der Erklärung der Bundeskanzlerin verschärfen sich auch in Baden-Württemberg die Regelungen im Umgang mit der Corona-Pandemie. Das hat auch Konsequenzen für Ulm. Verboten ist der Betrieb von allen Bildungseinrichtungen, auch Akademien und Fortbildungseinrichtungen. Untersagt wird der Betrieb von Gastronomieeinrichtungen wie Diskotheken, Clubs, Bars und Tanzlokalen. Darüber hinaus gilt für alle Gaststätten: Plätze für die Gäste müssen so angeordnet werden, dass ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist. Auch Stehplätze sind entsprechend anzuordnen. Es muss in geeigneter Weise sichergestellt werden, dass im Falle von Infektionen für einen Zeitraum von jeweils einem Monat mögliche Kontaktpersonen nachverfolgbar bleiben.

Persönliche Kontakte reduziert

Die Dienststellen der Ulmer Stadtverwaltung sind nun für den Publikumsverkehr geschlossen, die Dienstgebäude bleiben zu. Die Mitarbeiter sind aber an ihrem Arbeitsplatz, der Dienstbetrieb wird aufrecht erhalten. „Allerdings werden direkte persönliche Kontakte drastisch reduziert“, teilt die Stadt mit, „Bürgeranliegen werden in der Regel telefonisch und per Mail bearbeitet. Persönliche Termine sind nur nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. Bereits länger verabredete Termine bleiben aber bestehen.“ Wer zeitnah eine Dienstleistung in Anspruch nehmen muss, soll telefonisch mit der Abteilung Kontakt aufnehmen.

So erreichen Sie den Service der Bürgerdienste Ulm

Das sind die Durchwahlen der Bürgerdienste der Stadt Ulm jeweils mit Vorwahl (0731):

Melde-/Ausweiswesen 161-33 22

Ausländerwesen 161-33 66, 161-33 11

Einbürgerung 161-33 32

Rente 161-33 76

Gewerbewesen 161-32 16

Führerscheinwesen 161-32 88

Standesamt 161-33 57

Abteilung Soziales 161-55 55

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 161-66 10

In der Abteilung Finanzen gilt für Steuerangelegenheiten 161-22 71

die Stadtkasse (Buchhaltung/Mahnwesen) hat 161-32 32

Jobcenter 40 98 60, 40 98 62 00 und 40 98 62 01.

Gemeinsamen Zulassungsstelle: 185-14 44.

Erreichbarkeit der Stadt Ulm wegen Corona eingeschränkt

Da die telefonischen Kapazitäten der Verwaltung aufgrund des erwarteten sehr hohen Anrufaufkommens derzeit verstärkt werden, was einige Tage in Anspruch nehmen wird, kann die Erreichbarkeit vereinzelt eingeschränkt sein. Dafür bittet die Stadtverwaltung um Verständnis.