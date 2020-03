Das hochansteckende Coronavirus verbreitet sich in der Ulmer Region. Dies hat Auswirkungen auf den Schulbetrieb. An mehreren Stadtorten bleiben die Schulen am Montag geschlossen.

Lehrer und Schüler Ludwig-Uhland-Schule in Langenau müssen zuhause bleiben

Im Alb-Donau-Kreis fällt in der Langenauer Ludwig-Uhland-Schule am Montag, 9. März, der Unterricht aus. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Eine Notfallbetreuung sei gewährleistet, heißt es. Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern seien per Brief durch die Schulleitung informiert worden. Wie Nadine Maier von der Stadtverwaltung auf Anfrage betonte, hatte in der Ludwig-Uhland-Schule schon in den Tagen zuvor Personalmangel geherrscht. Da unter den Lehrern nun Urlaubsrückkehrer aus Südtirol sind und diese vorsorglich nicht in den Schule gehen, sei der Betrieb vorerst nicht aufrecht zu erhalten.

Mehrere Schulen in Laupheim betroffen

Die Verwaltung der zum Landkreis Biberach gehörenden Stadt Laupheim gibt bekannt, dass mehrere Bildungseinrichtungen am Montag geschlossen bleiben. Konkret betroffen sind davon:

Friedrich-Adler-Realschule Laupheim

Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim

Grundschule Untersulmetingen

Kindergarten St. Martin Untersulmetingen

Die Einrichtungen bleiben sowohl für Schüler als auch Lehrer und Betreuer geschlossen. Ob geplant ist, Schulen und Kindergärten länger zu schließen, will die Verwaltung zeitnah mitteilen.

Keine Schulschließungen im Ulmer Stadtgebiet sowie im Landkreis Neu-Ulm

Im Ulmer Stadtgebiet gibt es nach Recherchen der SÜDWEST PRESSE am Montag keine Schulschließungen. Auch im Landkreis Neu-Ulm findet der Unterricht statt, teilt Jürgen Bigelmayr vom Landratsamt mit. Alle Schüler und Lehrer, die in den Faschingsferien in Südtirol waren, sollen allerdings 14 Tage lang zuhause bleiben. Diese Regelung gelte für alle Schulen, auch für Berufsschulen. Wer Symptome des Coronavirus bei sich bemerkt, solle sich unverzüglich telefonisch bei einem Arzt melden.