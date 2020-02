Acht Menschen saßen am Samstag in Neu-Ulm in unmittelbarer Nähe zu dem 25-jährigen Kinobesucher, der mit dem Coronavirus infiziert ist. Sie gelten als Kontaktpersonen der ersten Kategorie – haben somit ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Bislang ist dem Gesundheitsamt kein Fall bekannt, in dem sich ein Einwohner des Landkreises Neu-Ulm mit dem Coronavirus infiziert hat. Viele Bürger sind aber besorgt, wie auch ein Betretungsverbot an einem Copyshop in Ulm zeigt: „Sollten Sie am 22. Februar im Kino gewesen sein, bitte nicht den Laden betreten“, steht auf dem Schild. Und weiter: „Wir haben sehr kleine Kinder zu Hause. Danke.“ Aufträge könnten auch per Mail oder Telefon durchgegeben werden.